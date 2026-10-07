आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम, चार साल बाद टीम में लौटे भुवनेश्वर कुमार, न्यूजीलैंड दौरे पर होंगे टीम का हिस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को एक बार फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। लगभग चार साल बाद वापसी कर रहे भुवी न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले पांच टी-20 मैचों की सीरीज के लिए चुने गए हैं।

36 साल के भुवनेश्वर ने लगातार दो साल से आईपीएल में आरसीबी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि, इस प्रदर्शन के बावजूद पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर उन्हें मौका देने के पक्ष में नहीं थे। सेंट्रल जोन के चयनकर्ता आरपी सिंह ने कई बार कोशिश की लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला और अगरकर के जाते ही भुवनेश्वर भारतीय टीम में आ गए।