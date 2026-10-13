जीवाजी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर परीक्षा का फार्म भरने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय ने स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। बीए, बीकाम, बीएससी और बीएससी होम साइंस की परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए आवेदन की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। विद्यार्थियों के पास सामान्य शुल्क के साथ परीक्षा फार्म जमा करने के लिए अब नौ दिन शेष हैं।

इसकी अंतिम तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन करने पर विद्यार्थियों को विलंब शुल्क चुकाना होगा। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, 23 अक्टूबर को 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म जमा किए जा सकेंगे। 24 अक्टूबर को विलंब शुल्क बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा। वहीं, 27 अक्टूबर तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को 2000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।