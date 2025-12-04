SBI Vacancy 2025: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई; जानें पूरा सेलेक्शन प्रोसेस

एजुकेशन डेस्क। बैंक में बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर निकला है। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स पदों पर नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। 900 से अधिक पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
दो दिसंबर से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, जो अभ्यर्थी बैंक की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती नौकरी लेने का अच्छा मौका लेकर आई है।
सिलेक्शन प्रोसेस में केवल शार्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू को ही शामिल किया गया है। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2025 रखी गई है। इसमें आयु सीमा पदों के अनुसार 20 से 42 वर्ष तक है। एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए योग्यतावीपी हेल्थ के पद पर फार्म भरने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में छह साल का अनुभव होना चाहिए।
एबीपी वेल्थ (आरएम) के लिए भी ग्रेजुएशन और रिलेशनशिप मैनेजर या समकक्ष पोस्ट पर तीन साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को इस पद पर चयन के लिए वरीयता दी जाएगी।
एप्लिकेशन फीसअनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी अभ्यर्थियों को फार्म भरने के लिए 750 रुपये एप्लिकेशन फीस सब्मिट करनी होगी। वहीं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेगी। उनके लिए कोई फीस नहीं है। इस भर्ती से जुड़ी और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।