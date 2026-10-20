छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन की तारीख बढ़ी, अब 22 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी (बीपीटी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग के तहत आवंटित सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश ले सकेंगे।

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने दूसरे चरण में 279 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन किया है। प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में 163 सीटें रिक्त थीं। छत्तीसगढ़ में बीपीटी की 419 सीटें छत्तीसगढ़ में सात शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें प्रत्येक महाविद्यालय में 50 सीटें हैं। इस तरह शासकीय महाविद्यालयों में कुल 350 सीटें हैं। वहीं दुर्ग स्थित अपोलो कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी में 69 सीटें निर्धारित हैं। इनमें राज्य की 30, प्रबंधन की 30 व एनआरआइ कोटे की नौ सीटें शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में बीपीटी कोर्स की कुल प्रवेश क्षमता 419 सीटें है।