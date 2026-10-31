सीबीएसई ने तीसरी से 12वीं क्लास तक लागू किया एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का नया सिलेबस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चालू शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाते हुए कक्षा तीसरी से आठवीं तक कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 20 घंटे का विशेष माड्यूल भी तैयार किया गया है।

इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, आइआइटी जोधपुर और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कम उम्र से ही कोडिंग, डेटा साइंस व आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ना है।