CSEET Exam: एआई टूल्स के उपयोग और सोशल मीडिया से दूरी ने इंदौर के विद्यार्थियों को दिलाई ऑल इंडिया रैंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लगातार मेहनत और एकाग्रता के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस बात की बानगी रविवार को घोषित कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के परिणाम में देखने को मिली। परीक्षा में इंदौर के विद्यार्थियों ने न सिर्फ सफलता प्राप्त की है, बल्कि ऑल इंडिया रैंक में भी जगह बनाई है।

परीक्षा अक्टूबर 2026 में आयोजित की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश से 728 और इंदौर से 390 परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। इंदौर परीक्षा केंद्र से आंचल ठाकुर ने चार, मानसी भसीन ने 21 और इविता अग्रवाल ने 24 आल इंडिया रैंक प्राप्त की।