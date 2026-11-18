नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की इन दिनों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। इस दौरान कुछ विद्यार्थियों ने दूर परीक्षा केंद्र बनाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। छात्र-छात्राओं को उनके कालेज से 25 से 30 किमी दूर परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए हैं। परेशानी ये है कि इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध नहीं है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विद्यार्थियों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। दो से ढाई किमी पैदल चलने के बाद वाहन मिलते हैं। ये दिक्कतें स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जीएसीसी और कुछ निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को आ रही हैं, क्योंकि इनका केंद्र जैन श्वेतांबर कालेज बनाया गया है। यहां 500 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनमें धार, देवास और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं।