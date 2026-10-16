ग्वालियर के लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान में 21 अक्टूबर से परीक्षाएं, कई पाठ्यक्रमों का टाइम टेबल जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) ने अक्टूबर में आयोजित होने वाली विभिन्न पाठ्यक्रमों की थ्योरी, प्रायोगिक प्रैक्टिकल, एक्टिविटी और शिक्षण क्षमता परीक्षाओं का विस्तृत टाइम-टेबल घोषित कर दिया गया है। संस्थान के परीक्षा नियंत्रक प्रो. (डॉ.) एमके सिंह द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह परीक्षाएं आगामी 21 से शुरू होंगी।
परीक्षा कार्यक्रम में बीपीएड-चौथा सेमेस्टर (विशेष), बीपीएड सातवां व आठवां सेमेस्टर (एटीकेटी), विभिन्न पीजी डिप्लोमा कोर्स जैसे योग, स्पोर्ट्स कोचिंग के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर (एटीकेटी) तथा बीपीएड तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर के छात्र शामिल होंगे।
थ्योरी पेपर की समय-सारणी दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि विभिन्न प्रायोगिक और गतिविधि परीक्षाएं सुबह और दोपहर की पालियों में संपन्न होंगी।
21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)
22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)
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27 से 29 अक्टूबर 2026
इस दौरान विभिन्न कक्षाओं के प्रैक्टिकल स्किल्स (जिम्नास्टिक, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, एरोबिक्स), टीचिंग एबिलिटी, कोचिंग लेसन और इंटर्नशिप से जुड़े सत्र सुबह और दोपहर की पालियों में संपन्न होंगे। संस्थान प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा कार्यक्रम का विधिवत अवलोकन करें तथा किसी भी अपरिहार्य स्थिति में बदलाव की सूचना के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट या छात्र सूचना पटल के संपर्क में रहें।
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