डीफार्मा पूरक परीक्षा का फार्म नहीं भरा तो लग सकता है 2 हजार रुपये फाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विवि ने डीफार्मा (डिप्लोमा इन फार्मेसी) प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तारीखें घोषित कर दी हैं। विवि ने 27 अक्टूबर को जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तीन नवंबर निर्धारित की है।

विद्यार्थियों को नियमित शुल्क संग आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद विलंब शुल्क संग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विवि के अनुसार प्रथम वर्ष की अगस्त-सितंबर 2026 की पूरक परीक्षा और द्वितीय वर्ष की अगस्त-सितंबर 2025 की पूरक परीक्षा के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और शुल्क की समय-सीमा समान रखी गई है।