मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    RBI Internship 2025: आरबीआई में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 15 दिसंबर तक करें आवेदन, हर महीने मिलेगा ₹20,000

    RBI Internship 2025: स्टूडेंट्स भारतीय रिजर्व बैंक में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहां इंटर्नशिप पाने का बेहतरीन मौका है। भारत के सबसे बड़े बैंक में आप काम तो सीखेंगे ही साथ में धन भी कमा पाएंगे। जी हां, यह इंटर्नशिप पूरी तरह से पैड होगी। हर महीने आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा। आरबीआइ अपनी इस समर इंटर्नशिप के लिए 15 अक्टूबर से आवेदन ले रहा है।

    By Mahesh Gupta
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 07:53:37 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:53:37 PM (IST)
    RBI Internship 2025: आरबीआई में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 15 दिसंबर तक करें आवेदन, हर महीने मिलेगा ₹20,000
    आरबीआई में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका।

    HighLights

    1. भारतीय रिजर्व बैंक में इंटर्नशिप का मौका
    2. 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
    3. आधिकारिक वेबसाइट पर करें विजिट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्टूडेंट्स भारतीय रिजर्व बैंक में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहां इंटर्नशिप पाने का बेहतरीन मौका है। भारत के सबसे बड़े बैंक में आप काम तो सीखेंगे ही साथ में धन भी कमा पाएंगे। जी हां, यह इंटर्नशिप पूरी तरह से पैड होगी। हर महीने आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा। आरबीआइ अपनी इस समर इंटर्नशिप के लिए 15 अक्टूबर से आवेदन ले रहा है, जिसकी एप्लिकेशन विंडो अब बहुत जल्द ही बंद हो रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक इसमें फार्म फिल नहीं कर पाएं हैं या भूल गए हैं, वो 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर दें।

    आरबीआइ समर इंटर्नशिप के लिए योग्यता

    इस इंटर्नशिप में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, इंटीग्रेटेड पांच साल का कोर्स मैनेजमेंट/ स्टैटिक्स/ लॉ/ कामर्स/ इकोनामिक्स/ इकोनोमेट्रिक्स/ बैंकिग/ फाइनेंस और तीन साल की ला में बैचलर डिग्री कर रहे स्टूडेंट्स ही आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप अगले साल 2026 में अप्रैल में शुरू हो जाएगी। आवेदन के समय आपको सही तरह से जानकारी देनी होगी कि आपका कालेज/ इंस्टीट्यूट कहां पर उपस्थित है। इस इंटर्नशिप से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।


    यह भी पढ़ें- सिर्फ 5000 का निवेश और बंपर कमाई, आज ही शुरू करें ये बिजनेस, सरकार भी करेगी मदद

    तीन महीने की होगी इंटर्नशिप

    इंटर्नशिप 125 सीटों के लिए होगा। चयन प्रक्रिया शार्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटर्नशिप की अवधि तीन महीने रहेगी, जो अप्रैल से जुलाई तक रहेगी। इस दौरान स्टाइपेंड 20 हजार रुपये प्रति माह रहेगी। आवेदन के लिए कोई फीस नहीं है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.