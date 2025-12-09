RBI Internship 2025: आरबीआई में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 15 दिसंबर तक करें आवेदन, हर महीने मिलेगा ₹20,000

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्टूडेंट्स भारतीय रिजर्व बैंक में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहां इंटर्नशिप पाने का बेहतरीन मौका है। भारत के सबसे बड़े बैंक में आप काम तो सीखेंगे ही साथ में धन भी कमा पाएंगे। जी हां, यह इंटर्नशिप पूरी तरह से पैड होगी। हर महीने आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा। आरबीआइ अपनी इस समर इंटर्नशिप के लिए 15 अक्टूबर से आवेदन ले रहा है, जिसकी एप्लिकेशन विंडो अब बहुत जल्द ही बंद हो रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक इसमें फार्म फिल नहीं कर पाएं हैं या भूल गए हैं, वो 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर दें।

आरबीआइ समर इंटर्नशिप के लिए योग्यता इस इंटर्नशिप में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, इंटीग्रेटेड पांच साल का कोर्स मैनेजमेंट/ स्टैटिक्स/ लॉ/ कामर्स/ इकोनामिक्स/ इकोनोमेट्रिक्स/ बैंकिग/ फाइनेंस और तीन साल की ला में बैचलर डिग्री कर रहे स्टूडेंट्स ही आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप अगले साल 2026 में अप्रैल में शुरू हो जाएगी। आवेदन के समय आपको सही तरह से जानकारी देनी होगी कि आपका कालेज/ इंस्टीट्यूट कहां पर उपस्थित है। इस इंटर्नशिप से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।