Indbank Recruitment 2026: ग्रेजुएट और MBA पास युवाओं के लिए बैंक में निकली वैकेंसी; केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी

एजुकेशन डेस्क। सरकारी बैंक में नौकरी पाने का बढ़िया चांस है। इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने रिलेशनशिप मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर और डीलर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आवेदन कर सकते हैं। बैंक की इस नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अंतिम तिथि 25 जनवरी तक योग्य कैंडिडेट्स को बैंक को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। इसके बाद पहुंचे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार न करें।

विभिन्न पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए मार्केटिंग/फाइनेंस की डिग्री के साथ न्यूनतम दो साल का अनुभव होना चाहिए। इनकी पोस्टिंग अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आदि में होगी। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस/विजुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट को प्राथमिकता दी जाएगी। डिग्री के साथ संबंधित फील्ड में 4-5 साल का अनुभव होना चाहिए। यह पद चेन्नई के लिए है। सेक्रेटेरिएट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ एक साल अनुभव मांगा गया है। डीलर के लिए भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के साथ और कम से कम एक साल का अनुभव चाहिए।