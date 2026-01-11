मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indbank Recruitment 2026: ग्रेजुएट और MBA पास युवाओं के लिए बैंक में निकली वैकेंसी; केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी

    सरकारी बैंक में नौकरी पाने का बढ़िया चांस है। इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने रिलेशनशिप मैनेजर, डिजिटल मार्केटि ...और पढ़ें

    By Mahesh GuptaEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 10:12:25 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 10:12:25 PM (IST)
    Indbank Recruitment 2026: ग्रेजुएट और MBA पास युवाओं के लिए बैंक में निकली वैकेंसी; केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी
    Indbank Recruitment 2026

    एजुकेशन डेस्क। सरकारी बैंक में नौकरी पाने का बढ़िया चांस है। इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने रिलेशनशिप मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर और डीलर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आवेदन कर सकते हैं। बैंक की इस नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अंतिम तिथि 25 जनवरी तक योग्य कैंडिडेट्स को बैंक को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। इसके बाद पहुंचे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार न करें।

    विभिन्न पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

    रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए मार्केटिंग/फाइनेंस की डिग्री के साथ न्यूनतम दो साल का अनुभव होना चाहिए। इनकी पोस्टिंग अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आदि में होगी। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस/विजुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट को प्राथमिकता दी जाएगी। डिग्री के साथ संबंधित फील्ड में 4-5 साल का अनुभव होना चाहिए। यह पद चेन्नई के लिए है। सेक्रेटेरिएट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ एक साल अनुभव मांगा गया है। डीलर के लिए भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के साथ और कम से कम एक साल का अनुभव चाहिए।


    आयु सीमा और चयन की प्रक्रिया

    एज लिमिट पदानुसार कैंडिडेट की उम्र न्यूनतम 21 साल से अधिकतम 40 साल तक होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार की तैयारी के लिए संबंधित बैंकिंग और मार्केटिंग विषयों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।

    यह भी पढ़ें- 773 करोड़ की लागत से संवरेगा MYH इंदौर... तीन जुड़ी हुई इमारतों में मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज, लेआउट प्लान को मिली हरी झंडी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.