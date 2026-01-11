773 करोड़ की लागत से संवरेगा MYH इंदौर... तीन जुड़ी हुई इमारतों में मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज, लेआउट प्लान को मिली हरी झंडी

मेरी खबरें
    By Vinay YadavEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:54:18 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:54:18 PM (IST)
    773 करोड़ की लागत से संवरेगा MYH इंदौर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 1450 बेड का नया एमवाय अस्पताल कैसा बनेगा, इसका लेआउट फाइनल हो गया है। अस्पताल में मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण और बाधक निर्माण हटाने का कार्य शुरू हो गया है। अस्पताल के संबंध में डीन डॉ. अरविंद घंघोरिया की अध्यक्षता में सभी विभागों के अध्यक्ष सहित स्टाफ की बैठक आयोजित हुई।

    तीन बिल्डिंगों में समाहित होगा आधुनिक इलाज का केंद्र

    बैठक में मप्र भवन निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा डिजाइन एंड फोरम कंसल्टेंट नई दिल्ली के मयंक अग्रवाल ने नई बिल्डिंग का लेआउट प्लान के बारे में जानकारी दी। किस मंजिल पर क्या बनेगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई। लेआउट प्लान के मुताबिक नए अस्पताल की तीन बिल्डिंग बनेगी, जो आपस में जुड़ी होगी। नया भवन नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइन के अनुरूप बनाया जाएगा। इसी के अंतर्गत शामिल सभी विभाग भी नए अस्पताल में होंगे।


    बढ़ जाएगी मरीजों को संभालने की क्षमता

    वर्तमान में जिस बिल्डिंग में एमवाय अस्पताल संचालित हो रहा है, उसकी क्षमता 1150 से अधिक बेड की है। यहां विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब चार हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं। नए अस्पताल के बन जाने से बेड की संख्या बढ़कर 1450 हो जाएगी, जिससे मरीजों को इलाज में और अधिक सुगमता होगी।

    773 करोड़ की लागत से अस्पताल और होस्टल का होगा निर्माण

    डीन डॉ. घनघोरिया ने बताया कि नए एमवायएच के साथ ही 500 बिस्तर का नर्सिंग होस्टल, पार्किंग का भी निर्माण भी होना है। इसके लिए 773.73 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। निर्माण कार्य मप्र भवन निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा डिजाइन एंड फोरम कंसल्टेंट नई दिल्ली के तत्वावधान में शुरू कर दिया है। कॉलेज में हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के अध्यक्षों का समन्वय था। सभी ने लेआउट प्लान पर अपनी राय भी बताई।

