MP Police Vacancy 2025: मध्य प्रदेश पुलिस ASI और सूबेदार पदों पर बड़ी भर्ती; जानें योग्यता, फीस और आवेदन प्रक्रिया

एजुकेशन डेस्क: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और सूबेदार (Stenographer) पदों पर भर्ती (MP Police Vacancy 2025) का एलान किया है। इस भर्ती के लिए 500 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 400 पद एएसआई के लिए और 100 पद सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के लिए हैं। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है, जो लंबे समय से पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।

अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट [esb.mp.gov.in](https://esb.mp.gov.in) पर जाना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। बिना शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन शुल्क (Application Fee)

सामान्य वर्ग एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थी: ₹560

OBC, SC और ST वर्ग के अभ्यर्थी: ₹310

पोर्टल शुल्क: ₹60 (सभी श्रेणियों के लिए अलग से)

फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं पास की हो।

2. पदानुसार उम्मीदवार के पास CPCT/ DOEACC डिप्लोमा/ आईटीआई से कंप्यूटर प्रमाणपत्र/ इंजीनियरिंग/ एमसीए/ बीसीए/ कंप्यूटर साइंस/ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है।

आयु सीमा (Age Limit)

सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष

आयु की गणना 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार की जाएगी।

शारीरिक योग्यता (Physical Fitness Test)

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से योग्य होना भी जरूरी है।

पुरुष उम्मीदवार: न्यूनतम लंबाई 162 सेमी

न्यूनतम लंबाई 162 सेमी महिला उम्मीदवार: न्यूनतम लंबाई 152 सेमी

भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process)

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी और परीक्षा पैटर्न के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

युवाओं के लिए रोजगार का अवसर

एमपी पुलिस भर्ती 2025 न केवल राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है, बल्कि यह उन्हें सुरक्षा बलों का हिस्सा बनकर देश और समाज की सेवा करने का अवसर भी प्रदान करती है। 500 पदों की यह भर्ती हजारों उम्मीदवारों के लिए करियर बनाने का सुनहरा मौका साबित हो सकती है।

एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार समय रहते ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। यह भर्ती योग्य उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए।