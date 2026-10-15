गणित का डर दूर करेगा न्याय दर्शन, समझ से आसान होगा जटिल ज्ञान

भरत मानधन्या, नईदुनिया, इंदौर। गणित की किताब में जब तक संख्याओं का उपयोग किया जाता है, तब तक बच्चों को सवाल आसान लगता है। मगर जैसे ही इन्हीं सवालों में एक्स और वाय जैसे बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग किया जाता है, कई बच्चे उलझने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक्स क्या है, इसका जवाब कैसे मिलेगा और इसे यहां क्यों लिखा गया है। यही परेशानी आगे चलकर बीजगणित और गणित के दूसरे कठिन सवालों में भी दिखाई देती है।

इन्हीं सवालों का जवाब आईआईएम इंदौर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आदित्य माहेश्वरी ने अपनी रिसर्च में दिया है। इसमें उन्होंने भारतीय न्याय दर्शन की तर्क और कारण समझाने वाली पद्धति को गणित की पढ़ाई से जोड़ने की बात कही है। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल उत्तर याद कराना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि उत्तर आया कैसे और किसी कदम को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी।

डॉ. आदित्य माहेश्वरी के अनुसार, बच्चे जब पहली बार गणित सीखते हैं तो वे चीजों को गिनकर संख्या समझते हैं। दो किताबें हैं तो दो, तीन पेंसिल हैं तो तीन और पांच गेंदें हैं तो पांच। इस तरह उनके लिए संख्याओं को समझना आसान होता है, लेकिन जैसे-जैसे कक्षा आगे बढ़ती है। बीजगणित से जुड़े सवाल आने लगते हैं, जिसमें एक्स और वाय जैसे अक्षर आने लगते हैं। बच्चे के लिए यह बदलाव अचानक होता है। उसे लगता है कि गणित में कोई नई और मुश्किल चीज आ गई है, जबकि असल में एक्स कोई अलग तरह की चीज नहीं है। यह सिर्फ उस संख्या का नाम है, जिसका मान हमें अभी पता नहीं है।