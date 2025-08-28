मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Rajasthan SI Recruitment: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द, पेपर लीक पर High Court का बड़ा फैसला

    राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों को देखते हुए सुनाया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 02:35:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 02:54:10 PM (IST)
    Rajasthan SI Recruitment: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द, पेपर लीक पर High Court का बड़ा फैसला
    Rajasthan SI Recruitment 2021

    HighLights

    1. राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 की रद्द।
    2. कोर्ट ने कहा, 2021 भर्ती प्रक्रिया अब मान्य नहीं रहेगी।
    3. उम्मीदवार 2025 में होने वाली नई SI भर्ती में आवेदन करें।

    एजुकेशन डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों को देखते हुए सुनाया।

    कोर्ट ने साफ किया कि 2021 भर्ती प्रक्रिया अब मान्य नहीं रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो उस समय पात्र थे लेकिन अब ओवरएज हो चुके हैं। ऐसे उम्मीदवारों को 2025 में होने वाली नई एसआई भर्ती में आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- UPSC NDA-NA 2 Exam 2025: यूपीएससी ने एनडीए-एनए 2 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, इस दिन होगा एग्जाम

    इस फैसले को लेकर उम्मीदवारों में राहत और नई उम्मीद की स्थिति बनी है। अदालत का यह आदेश आने वाले समय में राजस्थान एसआई भर्ती प्रक्रिया के लिए अहम साबित होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.