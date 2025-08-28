मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UPSC NDA-NA 2 Exam 2025: यूपीएससी ने एनडीए-एनए 2 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, इस दिन होगा एग्जाम

    UPSC NDA-NA 2 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा II 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 (रविवार) को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 02:48:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 02:57:32 PM (IST)
    UPSC NDA-NA 2 Exam 2025: यूपीएससी ने एनडीए-एनए 2 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, इस दिन होगा एग्जाम
    UPSC NDA-NA 2 Exam 2025

    HighLights

    1. UPSC ने NDA और NA परीक्षा 2 का शेड्यूल जारी किया।
    2. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ये है एग्जाम डेट।
    3. पढ़ें एग्जाम डेट, परीक्षा समय और भर्ती का पूरा विवरण।

    एजुकेशन डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा II 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है।

    आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 (रविवार) को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा।

    एग्जाम डेट और समय

    गणित का पेपर - सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

    जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT) - दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक

    उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन ही मिलेंगे, डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।

    परीक्षा पैटर्न

    • कुल अंक - 900

    • गणित - 300 अंक

    • जनरल एबिलिटी टेस्ट - 600 अंक

    परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू/टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण के भी कुल अंक 900 निर्धारित हैं।

    यह भी पढ़ें- Rajasthan SI Recruitment: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द, पेपर लीक पर High Court का बड़ा फैसला

    भर्ती का पूरा विवरण

    इस भर्ती के तहत एनडीए और एनए में कुल कई पदों पर नियुक्ति होगी-

    • आर्मी - 208 पद (10 पद महिलाओं के लिए)

    • नेवी - 92 पद (2 पद महिलाओं के लिए)

    • एयरफोर्स फ्लाइंग - 92 पद (2 पद महिलाओं के लिए)

    • ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल - 18 पद (2 पद महिलाओं के लिए)

    • ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल - 10 पद (2 पद महिलाओं के लिए)

    • नेवल एकेडमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) - 36 पद (4 पद महिलाओं के लिए)

    भर्ती और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.