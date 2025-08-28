UPSC NDA-NA 2 Exam 2025: यूपीएससी ने एनडीए-एनए 2 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, इस दिन होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा II 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है।
आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 (रविवार) को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा।
गणित का पेपर - सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT) - दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक
उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन ही मिलेंगे, डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।
परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू/टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण के भी कुल अंक 900 निर्धारित हैं।
इस भर्ती के तहत एनडीए और एनए में कुल कई पदों पर नियुक्ति होगी-
भर्ती और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।