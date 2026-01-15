RBI Recruitment 2026: आरबीआई में नौकरी का अवसर, 572 पदों पर ग्रेजुएट पास कर सकते हैं अप्लाई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्म ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 05:59:49 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 05:59:49 PM (IST)
RBI Office Attendant Recruitment: 572 पदों पर निकली भर्ती
- आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर आवेदन आज से शुरू
- 4 फरवरी तक rbi.org.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- स्नातक पास उम्मीदवार पात्र, 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु
एजुकेशन डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2026 तय की गई है।
पात्रता मानदंड: आयु और शैक्षणिक योग्यता
आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष (01 जनवरी, 2026 तक) होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी...
- SC/ST: 5 वर्ष
- OBC: 3 वर्ष
- दिव्यांग (PwBD): 10 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता: इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक (Graduate) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों का चयन दो चरणों के माध्यम से किया जाएगा...
- लिखित परीक्षा (Online Test): इसमें रीजनिंग, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और न्यूमेरिकल एबिलिटी से कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (120 अंक) पूछे जाएंगे।
- समय: 90 मिनट।
- नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटा जाएगा।
- लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्रीय भाषा के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन शुल्क (Registration Fees)
- जनरल/OBC/EWS: 450 रुपये।
- SC/ST/PwBD: 50 रुपये (केवल इंटिमेशन चार्ज)।
