RBI Recruitment 2026: आरबीआई में नौकरी का अवसर, 572 पदों पर ग्रेजुएट पास कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2026 तय की गई है।