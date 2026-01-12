UGC NET Answer Key 2026: कब जारी होगी यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

डिजिटल डेस्क। यूजीसी नेट (UGC NET) दिसंबर 2025 की परीक्षा संपन्न होने के बाद अब उम्मीदवारों को अपनी प्रोविजनल आंसर की का बेसब्री से इंतजार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इसी सप्ताह उत्तर कुंजी जारी कर सकती है।

यहां इस परीक्षा और आंसर की से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं:

1. कहां और कैसे चेक करें आंसर की?

NTA द्वारा प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे...

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर 'LATEST NEWS' सेक्शन में आंसर की लिंक पर क्लिक करें।

अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।

आंसर की आपकी स्क्रीन पर होगी, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

2. आपत्ति दर्ज करने का नियम (Objection Window)

यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है, तो वे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं...

शुल्क: प्रति प्रश्न 200 रुपये (नॉन-रिफंडेबल)।

प्रक्रिया: उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य (Proof) भी अपलोड करने होंगे।

3. महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा विवरण

यूजीसी नेट की परीक्षा कुल 85 विषयों के लिए आयोजित की गई थी...

परीक्षा की तारीखें: 3, 5, 6 और 7 जनवरी 2026।

शिफ्ट: परीक्षा दो शिफ्टों में संपन्न हुई।

परिणाम का आधार: आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

4. चयन का आधार (Qualifying Criteria)

परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम कटऑफ अंक प्राप्त करने होंगे...

असिस्टेंट प्रोफेसर: इसके लिए अलग कटऑफ निर्धारित होता है।

JRF (Junior Research Fellowship): इसका कटऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना में अधिक होता है।

यह भी पढ़ें- MP के कॉलेजों में अब पढ़ाई जाएंगी 7 विदेशी भाषाएं, 68 कॉलेजों में जर्मन और फ्रेंच सीखेंगे स्टूडेंट, नौकरी का भी मिलेगा मौका