MP के कॉलेजों में अब पढ़ाई जाएंगी 7 विदेशी भाषाएं, 68 कॉलेजों में जर्मन और फ्रेंच सीखेंगे स्टूडेंट, नौकरी का भी मिलेगा मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के 68 पीएमश्री और स्वशासी महाविद्यालयों में नए सत्र से भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषा भी पढ़ाने की तैयारी है। महाविद्यालयों में भारतीय व विदेशी भाषा का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम छह माह का होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए स्वशासी कॉलेजों व उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को नोडल केंद्र बनाया गया है। विभाग ने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति बनाई गई है। समिति सभी भाषाओं के पाठ्यक्रम को 30 जनवरी तक तैयार कर उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को उपलब्ध कराएंगे।

बता दें, कि प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने भारतीय भाषा के चयन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी थी। इसके आधार पर भाषा आवंटित की गई है। अधिकारियों का मानना है कि भारतीय व विदेशी भाषाओं के महत्व को समझने और देश व विदेश के विद्यार्थियों को एक-दूसरे की भाषाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही है।