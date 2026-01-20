Women Agniveer Bharti: बेटियों के लिए सुनहरा मौका, अग्निवीर रैली भर्ती का शेड्यूल जारी, 18 को जुटेगीं 1000 महिला उम्मीदवार

एजुकेशन डेस्क। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का जज्बा रखने वाली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। महिला मिलिट्री पुलिस (WMP) विंग के तहत होने वाली अग्निवीर रैली भर्ती का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

इस भर्ती रैली का आयोजन 18 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ कैंट स्थित एएमसी (AMC) सेंटर एवं कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में किया जाएगा। इस रैली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वे सभी महिला उम्मीदवार हिस्सा लेंगी जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास किया है।

शॉर्टलिस्टेड गर्ल्स के लिए एडमिट कार्ड जारी

भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए दोनों राज्यों से कुल 1000 महिला उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

डाउनलोड प्रक्रिया: पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं।

सलाह: अभ्यर्थी अपनी ईमेल चेक करें और वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले लें।

रिपोर्टिंग और आवश्यक दस्तावेज

रैली के दिन उम्मीदवारों को अनुशासन और समय का विशेष ध्यान रखना होगा:

रिपोर्टिंग समय: अभ्यर्थियों को सुबह 4 बजे सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है।

अनिवार्य दस्तावेज: अपने साथ एडमिट कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र और सभी शैक्षणिक व आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां (Original Copies) जरूर ले जाएं। इनके बिना वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

दलालों से रहें सावधान

भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे चयन के लिए किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं। सेना में भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है, जो केवल योग्यता और प्रदर्शन पर आधारित होती है।

तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

अंतिम चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अभी से अपना अभ्यास तेज कर दें। यदि भर्ती से संबंधित कोई संशय या समस्या हो, तो अभ्यर्थी रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर), लखनऊ से सीधे संपर्क कर सकते हैं।