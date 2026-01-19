MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती: 8000 उम्मीदवारों का इंतजार होगा खत्म, फरवरी-मार्च में शुरू हो सकते हैं इंटरव्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2024 की प्रक्रिया को गति देना शुरू कर दिया है। आयोग ने उन विषयों के साक्षात्कार (Interview) सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिनमें रिक्त पदों की संख्या सबसे कम थी। अब आयोग का पूरा ध्यान शेष 21 बड़े विषयों के साक्षात्कार आयोजित करने पर है, जिसके लिए अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

कम पद वाले पांच विषयों के इंटरव्यू संपन्न आयोग ने पिछले महीने दिसंबर (23 से 26 दिसंबर) के बीच मराठी, योगिक विज्ञान, वेद, संस्कृत साहित्य और संगीत जैसे पांच विषयों के साक्षात्कार संपन्न किए हैं। इन विषयों में पदों की संख्या कम थी; जैसे योगिक विज्ञान, मराठी और वेद में एक-एक, संगीत में दो और संस्कृत साहित्य में तीन पद थे। पदों की संख्या सीमित होने के कारण आयोग ने रणनीतिक रूप से पहले इनकी प्रक्रिया पूरी की।