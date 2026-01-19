मेरी खबरें
    MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती: 8000 उम्मीदवारों का इंतजार होगा खत्म, फरवरी-मार्च में शुरू हो सकते हैं इंटरव्यू

    By Kapil NileyEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 04:55:12 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 04:55:12 PM (IST)
    MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती।

    HighLights

    1. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार की तारीखें जल्द
    2. अगले सप्ताह आयोग की बैठक में होगा अंतिम निर्णय
    3. फरवरी-मार्च में शुरू हो सकते हैं भर्ती के इंटरव्यू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2024 की प्रक्रिया को गति देना शुरू कर दिया है। आयोग ने उन विषयों के साक्षात्कार (Interview) सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिनमें रिक्त पदों की संख्या सबसे कम थी। अब आयोग का पूरा ध्यान शेष 21 बड़े विषयों के साक्षात्कार आयोजित करने पर है, जिसके लिए अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

    कम पद वाले पांच विषयों के इंटरव्यू संपन्न

    आयोग ने पिछले महीने दिसंबर (23 से 26 दिसंबर) के बीच मराठी, योगिक विज्ञान, वेद, संस्कृत साहित्य और संगीत जैसे पांच विषयों के साक्षात्कार संपन्न किए हैं। इन विषयों में पदों की संख्या कम थी; जैसे योगिक विज्ञान, मराठी और वेद में एक-एक, संगीत में दो और संस्कृत साहित्य में तीन पद थे। पदों की संख्या सीमित होने के कारण आयोग ने रणनीतिक रूप से पहले इनकी प्रक्रिया पूरी की।


    8000 उम्मीदवारों को तारीखों का इंतजार

    अब आयोग को अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति शास्त्र, भूगोल, रसायन शास्त्र, इतिहास और उर्दू सहित अन्य 21 प्रमुख विषयों के साक्षात्कार आयोजित करने हैं। इन सभी विषयों को मिलाकर सहायक प्राध्यापक के कुल 1665 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए लगभग 8000 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र पाए गए हैं, जो लंबे समय से तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

    अगले सप्ताह बैठक में तय होगा पैनल और शेड्यूल

    साक्षात्कार की तारीखों और पैनल निर्धारण को लेकर आयोग ने अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक रखी है। अधिकारियों के मुताबिक, फरवरी और मार्च के बीच इन साक्षात्कारों को आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दस दिनों के भीतर सभी शेष विषयों की साक्षात्कार तिथियां घोषित कर दी जाएंगी, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

