Bihar Chunav 2025: टिकट कटने पर बागी नेताओं ने बदले चुनावी समीकरण, निर्दलीयों ने दलीय उम्मीदवारों की बढ़ाईं मुश्किलें

डिजिटल डेस्क: बिहार के चुनावी मैदान (Bihar Elections 2025) में इस बार ‘बागी’ उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने सियासी धुंध और बढ़ा दी है। टिकट कटने के बाद हारे या किनारे किए गए कई अनुभवी नेता अब निर्दलीय होकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिससे पारम्परिक दलीय उम्मीदवारों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। गोपाल मंडल, जय कुमार सिंह, रितु जायसवाल और मोहम्मद इरफान आलम जैसे नाम इस बागी लहर के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हैं।

इन सीटों पर घमासान भागलपुर जिले की गोपालपुर सीट पर जदयू के चार बार विधायक रहे गोपाल मंडल को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया और शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को प्रत्याशी बनाया गया। नाराज गोपाल मंडल ने बगावत का रास्ता अपनाते हुए निर्दलीय नामांकन करा लिया है। उनके बागी कदम ने जदयू के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनौती पैदा कर दी है और इलाके में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।