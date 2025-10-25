Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन ’Hot Seats' पर टिकीं नजरें... चौंका सकता है रिजल्ट, ये सात सीटें तय करेंगी सत्ता की दिशा!

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Elections 2025) जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, मिथिलांचल का राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र की सात सीटें- दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों की राजनीतिक रूप से सबसे ‘हॉट’ (Bihar Vidhan Sabha Hot Seats) मानी जा रही हैं। इन सीटों पर NDA और INDIA गठबंधन (महागठबंधन) के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है। राजनीतिक पंडित भी इन सीटों के परिणामों को लेकर अनुमान लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि मुकाबला अत्यंत दिलचस्प और अप्रत्याशित हो सकता है।

इन सात सीटों में दरभंगा ग्रामीण, समस्तीपुर, हसनपुर, मोरवा, विभूतिपुर, मधुबनी और लौकहा शामिल हैं। फिलहाल इन छह सीटों पर राजद और एक पर माकपा का कब्जा है। दरभंगा ग्रामीण से राजद के ललित कुमार यादव, समस्तीपुर से अख्तारूल इस्लाम, हसनपुर से तेजप्रताप यादव, मोरवा से रंजय कुमार साह, विभूतिपुर से माकपा के अजय कुमार, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ और लौकहा से भरत भूषण मंडल विधायक हैं।

मिथिलांचल क्षेत्र में 30 सीटों में से 23 NDA के कब्जे में मिथिलांचल क्षेत्र की कुल 30 सीटों में से 23 सीटें NDA के कब्जे में हैं, लेकिन ये सात सीटें लगातार विपक्ष के पास बनी हुई हैं। 2020 के चुनाव में लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) के अलग चुनाव लड़ने से एनडीए को इन क्षेत्रों में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उस समय चिराग पासवान ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ और राजद को लाभ मिल गया। लोजपा ने 2020 में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी की 30 विधानसभा सीटों में से 17 पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इन 17 में से 10 सीटों पर एनडीए जीत सका, जबकि सात सीटों पर नुकसान हुआ। इन सभी सीटों पर जदयू के उम्मीदवार तीसरे या दूसरे स्थान पर खिसक गए। इस बार चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं, जिससे पार्टी उन सात सीटों को हर हाल में वापस पाने की कोशिश में है।