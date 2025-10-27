बुलेट रैली, Reels और सोशल मीडिया पर जनसंपर्क की पोस्ट... बिहार चुनाव में दिख रहे प्रचार के अनोखे रंग

डिजिटल डेस्क: बिहार चुनाव प्रचार रंग-बिरंगे अंदाज में चल रहा है और उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिये नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। जिले में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और 4 नवंबर की शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे समय में उम्मीदवार हर संभव तरीके से वोट बैंक तक पहुंचने की कवायद में जुटे हुए हैं- कुछ सड़क पर बाइक रैली निकालते हैं, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिये वोटरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कई घर-घर जाकर सीधे लोगों से संपर्क कर रहे हैं।

महिला उम्मीदवार बुलेट चलाकर कर रही प्रचार कम उम्र के समर्थक और डिजिटल माध्यमों से जुड़े मतदाता अब चुनावी गतिविधियों का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। एक महिला उम्मीदवार खुले तौर पर बुलेट बाइक चलाकर प्रचार कर रही हैं और क्षेत्र में समर्थकों के साथ घूमकर वोट मांग रही हैं। वहीं कई प्रत्याशी फेसबुक पेज बना कर सीधे मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं और व्हाट्सएप के ज़रिये संदेश भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।