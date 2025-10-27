Bihar Politics: बिहार चुनाव में औवेसी की सभा से टेंशन में RJD, मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का सता रहा डर

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) महागठबंधन, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए सिरदर्द बनती दिख रही है। ओवैसी पहली बार सीमांचल और मुंगेर क्षेत्र में चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोट बैंक में खलबली मच गई है।

मंगलवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुंगेर पहुंचेंगे और अपने उम्मीदवार, पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। यह पहली बार होगा जब ओवैसी मुंगेर के मंच से जनता को संबोधित करेंगे। राजनीतिक हलकों में इसे RJD के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30 हजार से अधिक है, जो अब तक महागठबंधन के कोर वोटर माने जाते रहे हैं।