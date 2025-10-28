Bihar Politics: वक्फ कानून से लेकर रोजगार तक, तेजश्वी और नीतीश मुसलमानों को साधने में जुटे... मुस्लिम वोटर्स पर सियासी टकराव तेज

डिजिटल डेस्क: बिहार में पहले चरण के चुनाव नजदीक आते ही राजद और जदयू के बीच मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चुनावी प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। दोनों पार्टियां अलग-अलग दलीलों और वादों के ज़रिए समुदाय के समर्थन को हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर तीखा रुख अपनाया है और कहा है कि उनकी सरकार बने तो वे उन संशोधनों को रद्द कर देंगे। इस बातचीत के दौरान तेजस्वी ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों के हितों को अपने चुनावी एजेंडे का केंद्र बताया है।

JDU ने क्लियर किया अपना पक्ष वहीं जदयू ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि जब वक्फ कानून बिल के रूप में संसद में आया था तो जदयू ने संयुक्त संसदीय कमेटी का सुझाव दिया था और उनके आग्रह पर यह कमेटी बनाई भी गई थी। उनका कहना है कि बिल पारित होने के बाद जदयू के किए गए संशोधनों को केंद्र ने रखा था, इसलिए किसी भी तरह के संशोधनों को एकतरफा रूप से नकारना संभव नहीं है। जदयू इस विषय को कानून के रूप में मानने की बात कहकर तेजस्वी के बयान का जवाब दे रहा है।