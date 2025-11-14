Bihar chunav Result 2025 : बिहार चुनाव परिणामों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar chunav result 2025) के रुझानों में एनडीए(NDA) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 195 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन मात्र 39 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। इन रुझानों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

अखिलेश यादव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में 'SIR' ने चुनावी खेल खेला, लेकिन यह साजिश अब अन्य राज्यों में सफल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस खेल का भंडाफोड़ हो चुका है, इसलिए आने वाले चुनावों में वे इसे दोहराने नहीं देंगे।

‘पीडीए प्रहरी’ भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा

बिहार में जो खेल SIR ने किया है, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’, मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है।

महागठबंधन को बड़ा झटका

रुझानों के अनुसार बीजेपी 90 और जदयू 80 सीटों पर आगे चल रही है। उधर, महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। राजद 29 और कांग्रेस महज 5 सीटों पर आगे है। वहीं, वामदल 2 तथा वीआईपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि महागठबंधन को सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस के खाते वाली सीटों पर हुआ है।