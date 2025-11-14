bihar vidhan sabha chunav result 2025: प्रशांत किशोर की रणनीति को मात देकर जन सुराज से आगे निकले चिराग पासवान

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। इस बार एनडीए (NDA)गठबंधन के तहत भाजपा और जदयू ने बराबर-बराबर 101–101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है।
चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान ने दावा किया था कि पिछले चुनावों में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा था और इस बार भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराया जाएगा। हालांकि, अभी तक आए रुझानों को देखें तो चिराग के 21 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।
वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो पहले तीन सीटों पर आगे चल रही थी, अब एक भी सीट पर आगे नहीं है। इसी तरह, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने 6–6 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
जीतन राम मांझी की पार्टी के चार उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं,उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी चल रहे हैं आगे
निर्वाचन क्षेत्र आगे उम्मीदवार
