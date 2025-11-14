मेरी खबरें
    bihar vidhan sabha chunav result 2025: प्रशांत किशोर की रणनीति को मात देकर जन सुराज से आगे निकले चिराग पासवान

    चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है। अभी तक आए रुझानों को देखें तो चिराग के 21 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो पहले तीन सीटों पर आगे चल रही थी, अब एक भी सीट पर आगे नहीं है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:25:47 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:30:31 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनावों का परिणाम आज होगा घोषित।

    HighLights

    1. चिराग की पार्टी के 21 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।
    2. प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं।
    3. जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 उम्मीदवार आगे चल रहे

    डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। इस बार एनडीए (NDA)गठबंधन के तहत भाजपा और जदयू ने बराबर-बराबर 101–101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है।

    चिराग के 21 उम्मीदवार आगे

    चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान ने दावा किया था कि पिछले चुनावों में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा था और इस बार भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराया जाएगा। हालांकि, अभी तक आए रुझानों को देखें तो चिराग के 21 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।


    जन सुराज पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं

    वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो पहले तीन सीटों पर आगे चल रही थी, अब एक भी सीट पर आगे नहीं है। इसी तरह, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने 6–6 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

    जीतन राम मांझी की पार्टी के चार उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं,उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है।

    लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी चल रहे हैं आगे

    निर्वाचन क्षेत्र आगे उम्मीदवार

    • सुगौली(11) राजेश कुमार उर्फ ​​बब्लू गुप्ता

    • गोविंदगंज(14) राजू तिवारी

    • बेलसंड(30) अमित कुमार

    • बहादुरगंज(52) मोहम्मद कलीमुद्दीन

    • कसबा(58) नितेश कुमार सिंह

    • सिमरी बख्तियारपुर(76) संजय कुमार सिंह

    • बोचहां(91) बे बी कुमारी

    • दरौली(107) विष्णुदेव पासवान

    • गरखा(119) सीमान्त मृणाल

    • महुआ(126) संजय कुमार सिंह

    • परबत्ता(151) बाबूलाल शोर्य

    • नाथनगर(158) मिथुन कुमार

    • बख्तियारपुर(180) अरुण कुमार पुत्र शत्रुघ्न साव

    • डेहरी(212) राजीव रंजन सिंह

    • शेरघाटी(226) उदय कुमार सिंह

    • बोधगया(229) श्यामदेव पासवान

    • रजौली(235) विमल राजवंशी

    • गोविंदपुर(238) बिनीता मेहत

    यहां क्लिक कर चिराग की पार्टी का पूरा हाल देख सकते हैं।

