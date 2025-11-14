bihar vidhan sabha chunav result 2025: प्रशांत किशोर की रणनीति को मात देकर जन सुराज से आगे निकले चिराग पासवान

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। इस बार एनडीए (NDA)गठबंधन के तहत भाजपा और जदयू ने बराबर-बराबर 101–101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है।

चिराग के 21 उम्मीदवार आगे चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान ने दावा किया था कि पिछले चुनावों में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा था और इस बार भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराया जाएगा। हालांकि, अभी तक आए रुझानों को देखें तो चिराग के 21 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।