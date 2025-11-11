Bihar Chunav 2025: चुनावी मैदान में नहीं, फिर भी इन 4 नेताओं की साख आज दांव पर

डिजिटल डेस्क। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। इस दौर में 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है, लेकिन असली इम्तिहान उन नेताओं का है जो खुद मैदान में नहीं हैं - असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी।

ओवैसी के लिए सीमांचल की कसौटी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह चुनाव सीमांचल में उनकी सियासी जमीन बचाने की लड़ाई है। 2020 में AIMIM ने सीमांचल की पांच सीटें जीतकर हलचल मचाई थी, लेकिन बाद में चार विधायक आरजेडी में चले गए। अब ओवैसी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 17 पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। सीमांचल की 15 सीटों पर AIMIM की उम्मीदें टिकी हैं। मुस्लिम वोटों पर प्रभाव बनाए रखने के लिए ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस और सपा ने इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जैसे चेहरे उतारकर उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है।