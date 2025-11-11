मेरी खबरें
    Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज कुल 122 सीटों पर मतदान हो रहे है। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। कारण, ग्रामीण मतदाता द्वारा सरकार से सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 12:11:01 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 12:37:24 PM (IST)
    Bihar Election 2025: पश्चिमी चंपारण के 22 गांव ने वोटिंग का किया बहिष्कार, जानें क्या है मांग
    पश्चिमी चंपारण के 22 गांव ने वोटिंग का बहिष्कार

    डिजिटल डेस्क (Bihar Election 2025)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज कुल 122 सीटों पर मतदान हो रहे है। इस चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के मतदाता वोट की चोट दे रहे है। इसी बीच यह खबर सामने आ रही है कि पश्चिमी चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र में 22 गांव ने मतदान नहीं करने की मांग पर अड़े है।

    जी हां, पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। कारण, ग्रामीण मतदाता द्वारा सरकार से सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग।

    1500 लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार

    रामनगर विधानसभा सीट के कुल 22 गांव में यह विरोध चल रहा है। करीब 1500 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग न करने की बात कही है। सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग के साथ इस विरोध के तरीके पर चर्चा हो रही है।


    सुबह 11 बजे तक 31.38 प्रतिशत मतदान

    बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक 20 जिलों में 31.38 प्रतिशत मतदान हुआ है। जिसमें किशनगंज जिला सबसे आगे है, वहां 34.74 प्रतिशत मतदान हुआ है। गया जिले में 34.07 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं मधुबनी में सबसे कम 28.66 प्रतिशत मतदान हुआ है।

