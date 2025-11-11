Bihar Election 2025: घर में रखा था बुजुर्ग महिला का शव, मतदान करने चला गया परिवार, कहा- 'वो कहती थी...'

डिजिटल डेस्क। बिहार (Bihar Election 2025) में लोकतंत्र की पर्व जारी है। चुनाव की कई खबर, कई तस्वीर लोगों के बीच आ रही है। कोई पहली बार वोट देकर खुश है तो कोई अपने जीवन के आखिरी कुछ पलों में भी वोटिंग को महत्व दे रहे है। लेकिन, किशनगंज से एक अनोखा उदाहरण सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है। एक 100 साल की वृद्धा के निधन के बाद परिवार ने पहले मतदान किया।
जी हां, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पथरिया पंचायत के वार्ड संख्या 06 स्थित योगी टोला गांव में 100 वर्षीय वृद्धा टटू टुडू का निधन मतदान के दिन सुबह हो गया। पूरे परिवार में शोक का माहौल था लेकिन अपना कर्तव्य भी याद था। इस गमगीन माहौल के बावजूद, लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना देखने लायक रही।
परिवार के लोगों ने शव को घर में रखकर पहले अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। इस परिवार के कुल 12 सदस्यों ने ठाकुरगंज विधानसभा के बूथ संख्या 345 पर पहुंचकर शांतिपूर्वक मतदान किया।
स्थानीय मतदाताओं ने भी बताया कि टटू टुडू हमेशा मतदान के महत्व पर जोर देती थीं और कहा करती थीं कि लोकतंत्र की असली ताकत वोट है। परिवार का यह कदम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक माना जा रहा है।
