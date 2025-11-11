मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: वोट देने मायके से ससुराल जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, बाल-बाल बचा बेटा

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। अरवल में वोट देने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने मतदान करने के लिए अपने मायके से ससुराल जा रही थी। स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होने से महिला सड़क पर गिर गई, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 12:25:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 12:25:10 PM (IST)
    Bihar Election 2025: वोट देने मायके से ससुराल जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, बाल-बाल बचा बेटा
    Bihar Election 2025: वोट देने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत

    डिजिटल डेस्क। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 31.38 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। लोग बूथ पर आकर अपनी सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे है। वहीं, अरवल से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। वोट देने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई।

    मायके से ससुराल वोट देने जा रही थी महिला

    बताया जा रहा है कि वह अपने मतदान करने के लिए अपने मायके से ससुराल जा रही थी। महिला की पहचान, सोनभद्र बंशी सूर्यपुर की रेशमा देवी के रूप में की गई है। बता दें कि महिला अपने मायके अरवल जिले के राम लखन बिगहा आई हुई थी, जहां से अपने पुत्र के साथ वोट देने के लिए बाइक से ससुराल सोनभद्र वंशी जा रही थी।


    पुलिस व स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

    रास्ते में ही महिला हादसे का शिकार हो गई। शहर तेलपा इलाके में स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होने से महिला सड़क पर गिर गई, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल महिला को पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

    परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल

    अस्पताल में जांच के उपरांत चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस हादसे के दौरान उसका बेटा बाल-बाल बच गया। महिला की मौत की खबर मिलते ही ससुराल और मायके, दोनों जगह कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.