Bihar Election 2025: वोट देने मायके से ससुराल जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, बाल-बाल बचा बेटा

डिजिटल डेस्क। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 31.38 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। लोग बूथ पर आकर अपनी सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे है। वहीं, अरवल से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। वोट देने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई।

मायके से ससुराल वोट देने जा रही थी महिला बताया जा रहा है कि वह अपने मतदान करने के लिए अपने मायके से ससुराल जा रही थी। महिला की पहचान, सोनभद्र बंशी सूर्यपुर की रेशमा देवी के रूप में की गई है। बता दें कि महिला अपने मायके अरवल जिले के राम लखन बिगहा आई हुई थी, जहां से अपने पुत्र के साथ वोट देने के लिए बाइक से ससुराल सोनभद्र वंशी जा रही थी।