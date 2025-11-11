LIVE BLOG

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

Live Bihar Vidhan Sabha Chunav Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज 11 नवंबर को राज्य की 122 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल हैं।

बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज

HIGHLIGHTS बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 122 सीटों पर मतदान आज

इस चरण में 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं,1,165 पुरुष और 136 महिलाएं

करीब 3.7 करोड़ मतदाता 20 जिलों में अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे

Live Bihar Vidhan Sabha Chunav Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज है। सुबह 7 बजे से राज्य की 122 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोट डाले जा रहे हैं।