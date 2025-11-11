मेरी खबरें
    Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

    Live Bihar Vidhan Sabha Chunav Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज 11 नवंबर को राज्य की 122 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल हैं।
    Posted BY Akash Pandey
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:48:58 AM (IST)
    Published: Tue, 11 Nov 2025 06:02:11 AM (IST)
    बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज

    HIGHLIGHTS

    • बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 122 सीटों पर मतदान आज
    • इस चरण में 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं,1,165 पुरुष और 136 महिलाएं
    • करीब 3.7 करोड़ मतदाता 20 जिलों में अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे

    Live Bihar Vidhan Sabha Chunav Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज है। सुबह 7 बजे से राज्य की 122 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोट डाले जा रहे हैं।

    11 November 20256 : 48 : 58 AM

    पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं

    विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज होगी। राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है। भागलपुर के एक पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

    11 November 20256 : 39 : 44 AM

    आखिरी चरण में 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में

     बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री मैदान में हैं। इस चरण में सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा, नबीनगर से बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद भी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला आज जनता वोट के जरिए करेगी।

    11 November 20256 : 18 : 32 AM

    इन जिलों में आज किए जाएंगे मतदान

    अंतिम चरण में आज 11 नवंबर को राज्य के 20 जिलों गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग होगी।

    11 November 20256 : 06 : 08 AM

    Bihar Chunav 2025: दूसरे चरण की वोटिंग थोड़ी देर में शुरू होगा

     बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज होने जा रही है। राज्य की 122 सीटों पर आज मतदान होगा। इस चरण में बिहार के 20 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी।

