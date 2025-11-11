Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

Live Bihar Vidhan Sabha Chunav Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज है। सुबह 7 बजे से राज्य की 122 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोट डाले जा रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री मैदान में हैं। इस चरण में सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा, नबीनगर से बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद भी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला आज जनता वोट के जरिए करेगी।
