    Bihar Election 2025: 'RJD की बनेगी सरकार अगर...', योगी ने मंत्री ने बढ़ाई NDA की टेंशन, नतीजे पहले दिया बड़ा बयान

    Bihar Chunva 2025: उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव पर कहा कि ज्यादा वोटिंग होने पर राजद की सरकार बनती है। उन्होंने महिलाओं से बात कर जाना कि सरकार उनका ही पैसा वापस कर रही है। राजभर ने बिहार में गरीबों की स्थिति पर भी सवाल उठाए, साथ ही यह भी कहा कि उनके विधायक एनडीए का समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव को भाजपा की बी-टीम बताया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 03:07:55 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 03:07:55 PM (IST)
    यूपी के मंत्री ने नतीजे पहले दिया बड़ा बयान।

    HighLights

    1. ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया
    2. चुनाव पर कहा कि ज्यादा वोटिंग होने पर राजद की सरकार बनती है
    3. साथ ही यह भी कहा कि उनके विधायक एनडीए का पूरा समर्थन करेंगे

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। राजभर का कहना है कि “बिहार में जब अधिक मतदान होता है, तब राजद की सरकार बनती है।” उनका यह बयान मतदान के दूसरे और अंतिम चरण से ठीक एक दिन पहले सामने आया, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

    10 हजार रुपये देने पर भी बोले राजभर

    राजभर ने बताया कि वे हाल ही में 10 दिन तक बिहार में रहे और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि “10 हजार रुपये देने पर जब मैंने महिलाओं से पूछा कि सरकार के कामकाज पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि सरकार तो हमारा ही पैसा हमें वापस दे रही है, कोई एहसान नहीं कर रही।”


    बिहार में किसी भी ने गरीबों का भला नहीं किया

    राजभर ने आगे कहा कि बिहार में अब तक किसी भी दल की सरकार ने गरीबों का भला नहीं किया है। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने दलितों और वंचितों को जगाया, लेकिन बिहार में आज भी गरीबों का जीवन कष्टमय है।” हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं, तो वे एनडीए का समर्थन करेंगे।

    चुनाव जीतने के लिए अपनाते हैं हथकंडे

    बिना किसी का नाम लिए राजभर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हुए पथराव और गोबर फेंकने की घटना पर भी टिप्पणी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “कुछ नेता चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए खुद अपने ऊपर गोबर फेंकवाते हैं। मैं तो एक ऐसे नेता को भी जानता हूं जिसने चुनाव जीतने के लिए पुलिस से खुद पर लाठी चलवाई थी और फिर जीत गया।”

    अखिलेश यादव पर भी बोला हमला

    राजभर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि “अखिलेश यादव भाजपा की बी-टीम हैं। वे भाजपा के लिए ही काम करते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट न दें, जबकि खुद कांग्रेस के साथ रहते हैं। यही खेल उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में भी किया।”

    राजभर के इस बयान ने जहां बिहार चुनाव के माहौल में नई हलचल मचा दी है, वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए संकेतक बयान के रूप में देख रहे हैं।

