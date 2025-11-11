Bihar Election 2025: 'RJD की बनेगी सरकार अगर...', योगी ने मंत्री ने बढ़ाई NDA की टेंशन, नतीजे पहले दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। राजभर का कहना है कि “बिहार में जब अधिक मतदान होता है, तब राजद की सरकार बनती है।” उनका यह बयान मतदान के दूसरे और अंतिम चरण से ठीक एक दिन पहले सामने आया, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

10 हजार रुपये देने पर भी बोले राजभर राजभर ने बताया कि वे हाल ही में 10 दिन तक बिहार में रहे और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि “10 हजार रुपये देने पर जब मैंने महिलाओं से पूछा कि सरकार के कामकाज पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि सरकार तो हमारा ही पैसा हमें वापस दे रही है, कोई एहसान नहीं कर रही।”