इनमें 5,28,954 नए वोटर पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। सुबह से ही कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
इन प्रत्याशियों की किस्मत का होना है फैसला
कुल प्रत्याशी - 1302
महिला प्रत्याशी - 136
पुरुष प्रत्याशी- 1165
थर्ड जेंडर - 01
इतने मतदाता डालेंगे वोट
कुल मतदाता- 3,70,13,556
पुरुष मतदाता - 1,95,44,041
महिला मतदाता - 1,74,68,572
20 जिलों में कितने मतदान केंद्र?
122 सीटों के लिए कुल बूथ- 45,399
ग्रामीण क्षेत्र में कुल बूथ- 40073
शहरी क्षेत्रों में कुल बूथ - 5326
दूसरे चरण की खास बातें
-क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र (23.887 वर्ग किमी) है
-क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चैनपुर (1814.15 वर्ग किमी) वाला विधानसभा है।
-सबसे कम 247574 मतदाता मखदुमपुर विधानसभा सीट में हैं।
-सबसे अधिक 367667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं।
-595 बूथ महिलाएं और 91 बूथ दिव्यांगजन संभालेंगे।
-316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। औसतन हर बूथ पर 815 मतदाता है।
-63 हजार 373 सेवा मतदाता दूसरे चरण में हैं चिह्नित किए गए हैं।
-100 वर्ष से अधिक आयु के 6,255 दूसरे चरण में मतदान करेंगे।
कड़ी टक्कर वाले क्षेत्र
इस चरण में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी चैनपुर, सासाराम और गया टाउन सीट से मैदान में हैं। जबकि सबसे कम पांच प्रत्याशी लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी से चुनाव लड़ रहे हैं।
दूसरे चरण में ये दिग्गज मैदान में
एनडीए की ओर से दो पूर्व उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई मंत्री मैदान में हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, धमदाहा से लेशी सिंह, छातापुर से नीरज कुमार बबलू, गया टाउन से प्रेम कुमार, चकाई से मंत्री सुमित कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज, चैनपुर से जमां खान, फुलपरास से शीला मंडल, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान का नाम शामिल है।
महागठबंधन की ओर से दिग्गज चेहरे
वहीं, महागठबंधन की ओर से दूसरे चरण के मतदान में दिग्गज चेहरों में सिकंदरा से राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी , कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान एवं भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम का नाम शामिल है।
कहीं तीन तो कहीं चार बजे तक वोटिंग
कई संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान समय घटाया गया है। इमामगंज के 7 बूथों पर मतदान दोपहर 3 बजे तक, जबकि 354 बूथों पर 4 बजे तक होगा। बोधगया की 200 बूथों पर 4 बजे तक और 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई की सभी बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा।