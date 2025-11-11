डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह शुरू हो गया है। राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। इस चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इनमें 5,28,954 नए वोटर पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। सुबह से ही कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

इन प्रत्याशियों की किस्‍मत का होना है फैसला

कुल प्रत्‍याशी - 1302

महिला प्रत्‍याशी - 136

पुरुष प्रत्‍याशी- 1165

थर्ड जेंडर - 01

इतने मतदाता डालेंगे वोट

कुल मतदाता- 3,70,13,556

पुरुष मतदाता - 1,95,44,041

महिला मतदाता - 1,74,68,572

20 जिलों में कितने मतदान केंद्र?

122 सीटों के लिए कुल बूथ- 45,399

ग्रामीण क्षेत्र में कुल बूथ- 40073

शहरी क्षेत्रों में कुल बूथ - 5326

दूसरे चरण की खास बातें

-क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र (23.887 वर्ग किमी) है

-क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चैनपुर (1814.15 वर्ग किमी) वाला विधानसभा है।

-सबसे कम 247574 मतदाता मखदुमपुर विधानसभा सीट में हैं।

-सबसे अधिक 367667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं।

-595 बूथ महिलाएं और 91 बूथ दिव्यांगजन संभालेंगे।

-316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। औसतन हर बूथ पर 815 मतदाता है।

-63 हजार 373 सेवा मतदाता दूसरे चरण में हैं चिह्नित किए गए हैं।

-100 वर्ष से अधिक आयु के 6,255 दूसरे चरण में मतदान करेंगे।

दूसरे चरण में ये दिग्गज मैदान में

एनडीए की ओर से दो पूर्व उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई मंत्री मैदान में हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, धमदाहा से लेशी सिंह, छातापुर से नीरज कुमार बबलू, गया टाउन से प्रेम कुमार, चकाई से मंत्री सुमित कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज, चैनपुर से जमां खान, फुलपरास से शीला मंडल, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान का नाम शामिल है।