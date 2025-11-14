Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: प्रशांत किशोर की जन सुराज 3 सीटों पर आगे, क्या PK बिहार में कर पाएंगे खेला
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav Result 2025) के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि राज्य में नई सरकार किसकी बनने जा रही है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की गिनती शुरू हो चुकी है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज होंगे घोषित।
डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav Result 2025) के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि राज्य में नई सरकार किसकी बनने जा रही है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है।
मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद आज आने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि आगामी पांच वर्षों तक बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा।
NDA का सीट बंटवारा
बीजेपी – 101 सीट
जदयू – 101 सीट
LJP (रामविलास) – 29 सीट
RLM (उपेंद्र कुशवाहा) – 6 सीट
हम (जीतन राम मांझी) – 6 सीट
महागठबंधन का सीट बंटवारा
RJD – 143 सीट
कांग्रेस – 61 सीट
वाम दल – 30 सीट
VIP – 9 सीट
रुझानों में जनसुराज को 3 सीटों पर बढ़त
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी 238 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से पांच सीटों पर उसके उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए या कुछ उम्मीदवार प्रचार के दौरान ही किसी दूसरे नेता के समर्थन में चुनाव मैदान से हट गए। प्रारंभिक रुझानों में जनसुराज को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। चनपटिया सीट से मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं।
अब तक 85 सीटों के रुझान आए सामने
वहीं, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। अब तक 85 सीटों के रुझान आए सामने। NDA 44 और महागठबंधन 25 सीटों पर आगे। अन्य दल 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं।
छपरा से खेसारी पीछे, मैथिली और अनंत आगे
रुझानों में छपरा से खेसारी पीछे चल रहे हैं। वहीं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर और मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। कुछ सीटों पर महागठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल रही है, जिनमें चैनपुर, करगहर, नरकटियागंज, सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज प्रमुख हैं।