Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: प्रशांत किशोर की जन सुराज 3 सीटों पर आगे, क्या PK बिहार में कर पाएंगे खेला

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav Result 2025) के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि राज्य में नई सरकार किसकी बनने जा रही है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है।

मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद आज आने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि आगामी पांच वर्षों तक बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। NDA का सीट बंटवारा बीजेपी – 101 सीट जदयू – 101 सीट LJP (रामविलास) – 29 सीट RLM (उपेंद्र कुशवाहा) – 6 सीट हम (जीतन राम मांझी) – 6 सीट महागठबंधन का सीट बंटवारा RJD – 143 सीट कांग्रेस – 61 सीट वाम दल – 30 सीट VIP – 9 सीट रुझानों में जनसुराज को 3 सीटों पर बढ़त बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी 238 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से पांच सीटों पर उसके उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए या कुछ उम्मीदवार प्रचार के दौरान ही किसी दूसरे नेता के समर्थन में चुनाव मैदान से हट गए। प्रारंभिक रुझानों में जनसुराज को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। चनपटिया सीट से मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं।