Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: सीमांचल का असली शहंशाह कौन बनेगा? तेजस्वी-राहुल का चलेगा जादू या ओवैसी मार जाएंगे बाजी

AIMIM के मुख्य उम्मीदवार, सीमांचल और अन्य क्षेत्र
ओवैसी की पार्टी ने अमौर से अख्तरुल इमान, बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से राणा रणजीत सिंह, नरकटिया से एस. हक, गोपालगंज से अनस सलाम, जोकीहाट से मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, किशनगंज से वकील शम्स आगाज़ और बैसी से गुलाम सरवर को टिकट दिया है।
इसी तरह शेरघाटी, नाथनगर, सिवान, केवटी, जाले, सिकंदरा, मुंगेर, नवादा, मधुबनी, दरभंगा ग्रामीण, गौड़ा बौराम, कस्बा, अररिया, बरारी और कोचाधामन में भी AIMIM के उम्मीदवार मैदान में हैं।
अब देखना है कि मतदाता AIMIM को कितना समर्थन देते हैं और क्या ओवैसी सीमांचल में अपनी पकड़ फिर साबित कर पाते हैं।
सीट-दर-सीट मुकाबला
अमौर
AIMIM: अख्तरुल इमान
मुख्य मुकाबला: JDU की सबा जफर और कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान से
बलरामपुर
AIMIM: आदिल हसन
मुख्य चुनौती: CPI(ML) के महबूब आलम
ढाका
AIMIM: राणा रणजीत सिंह
मुकाबला: BJP के पवन जायसवाल और BSP के सिकंदर भारती से
नरकटिया
AIMIM: शमीमुल हक
टक्कर: RJD के शमीम अहमद, JDU के विशाल कुमार
गोपालगंज
AIMIM: अनस सलाम
मुकाबला: BJP के सुभाष सिंह, कांग्रेस के ओमप्रकाश गर्ग
जोकीहाट
AIMIM: मुर्शिद आलम
मुकाबला: JDU के मंजर आलम, RJD के शाहनवाज आलम
बहादुरगंज
AIMIM: तौसीफ आलम
मुकाबला: कांग्रेस के मोहम्मद मसवर आलम, जनसुराज के बरुण सिंह
ठाकुरगंज
AIMIM: गुलाम हुसैन
टक्कर: JDU के गोपाल अग्रवाल, RJD के सऊद आलम
किशनगंज
AIMIM: शम्स आगाज
मुकाबला: BJP की स्वीटी सिंह, AAP के अशरफ आलम, कांग्रेस के कमरुल होदा
बैसी
AIMIM: गुलाम सरवर
मुकाबला: BJP के विनोद कुमार, RJD के अब्दुस सुभान
शेरघाटी
AIMIM: शान ए अली खान
टक्कर: RJD, BSP और LJPRV उम्मीदवारों से
नाथनगर
AIMIM: मोहम्मद इस्माइल
मुख्य चुनौती: RJD के शेख जेयाउल हसन
सिवान
AIMIM: मोहम्मद कैफी
मुकाबला: BJP के मंगल पांडे, RJD के अवध बिहारी
केवटी
AIMIM: अनिसुर रहमान
टक्कर: BJP के मुरारी मोहन झा, RJD के फराज फातमी
जाले
AIMIM: फैसल रहमान
प्रतिद्वंदी: BJP के जीवेश कुमार, कांग्रेस के ऋषि मिश्रा
सिकंदरा
AIMIM: मनोज कुमार दास
मुकाबला: कांग्रेस और RJD प्रत्याशियों से
मुंगेर
AIMIM: डॉ. मुनजीर हसन
टक्कर: BJP व RJD उम्मीदवारों से
नवादा
AIMIM: नसीमा खातून
मुख्य मुकाबला: JDU की विभा देवी, RJD के कौशल यादव
मधुबनी
AIMIM: राशिद खलील अंसारी
प्रतिद्वंदी: RJD के समीर महासेठ, RLM के माधव आनंद
दरभंगा ग्रामीण
AIMIM: मोहम्मद जालाल
मुकाबला: JDU के ईश्वर मंडल, RJD के ललित यादव
गौड़ा बौराम
AIMIM: अख्तर शहंशाह
टक्कर: BJP, RJD और निर्दलीय उम्मीदवार
कस्बा
AIMIM: शाहनवाज आलम
मुकाबला: कांग्रेस, जनसुराज, LJPRV
अररिया
AIMIM: मोहम्मद मंजूर आलम
टक्कर: JDU की शगुफ्ता अजीम, कांग्रेस के अब्दुर रहमान
बरारी
AIMIM: मतीउर रहमान शेरशाहबादी
मुकाबला: JDU और कांग्रेस उम्मीदवारों से
कोचाधामन
AIMIM: सरवर आलम
टक्कर: BJP, RJD और जसुपा उम्मीदवारों से