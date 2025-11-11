Bihar Exit Poll 2025 Result: पांच एग्जिट पोल में फिर से NDA सरकार, देखें आंकड़े

डिजिटल डेस्क। बिहार का चुनावी शोर अपने अंतिम चरण पर है। लोगों ने सभी 243 सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। EVM और VVPAT सील हो गए है। ऐसे में लोगों की नजर अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। ऐसे में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025) आने शुरू हो चुके है। अब तक के तीन एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया है।
जी हां, सबसे पहले MATRIZE-आईएएनएस का एग्जिट पोल सामने आए है जिसमें एनडीएके लिए खुशखबरी है। पोल में NDA को 48 फीसदी महागठबंधन को 37 फीसदी तथा अन्य के खाते में 15 फीसदी वोट जाते दिख रहे हैं। NDA को 147-167 तथा महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है।
जेवीसी के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बंपर बहुमत मिलती नजर आ रही है। पोल के अनुसार, एनडीए को 135-150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 88-103 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, अन्य के खाते में 3-6 सीटें जाने का अनुमान है।
पीपल्स इंसाइट का भी एग्जिट पोल आ गया है। एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जन सुराज को 0-2 सीटें तथा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(ए) के तहत, चुनाव के दौरान किसी भी चरण की वोटिंग खत्म होने से पहले एग्जिट पोल या सर्वे जारी करने पर रोक है। इस कानून के अनुसार, अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल के नतीजे सार्वजनिक किए जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
इसे भी पढ़ें... Bihar Chunav 2025: चुनावी मैदान में नहीं, फिर भी इन 4 नेताओं की साख आज दांव पर