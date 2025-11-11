मेरी खबरें
    Bihar Exit Poll 2025 Result: पांच एग्जिट पोल में फिर से NDA सरकार, देखें आंकड़े

    Bihar Exit Poll 2025 Result: बिहार का चुनावी शोर अपने अंतिम चरण पर है। लोगों ने सभी 243 सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। EVM और VVPAT सील हो गए है। ऐसे में लोगों की नजर अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। जल्द ही एग्जिट पोल के नतीजे (Bihar Exit Poll 2025) आ सकते हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 06:37:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 07:04:24 PM (IST)
    Bihar Exit Poll 2025 Result: पांच एग्जिट पोल में फिर से NDA सरकार, देखें आंकड़े
    Bihar Exit Poll 2025 Result: बिहार का एग्जिट पोल

    डिजिटल डेस्क। बिहार का चुनावी शोर अपने अंतिम चरण पर है। लोगों ने सभी 243 सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। EVM और VVPAT सील हो गए है। ऐसे में लोगों की नजर अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। ऐसे में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025) आने शुरू हो चुके है। अब तक के तीन एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया है।

    पीपुल पल्स का Exit Poll: NDA को बढ़त

    • NDA : 133-159

    • महागठबंधन : 75-101

    • अन्य : 2-13

    पोलस्ट्रेट का Exit Poll : पोल में एनडीए सरकार

    • NDA : 133-148

    • महागठबंधन : 100-108

    • अन्य : 3-5

    naidunia_image

    MATRIZE-आईएएनएस : NDA को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान

    जी हां, सबसे पहले MATRIZE-आईएएनएस का एग्जिट पोल सामने आए है जिसमें एनडीएके लिए खुशखबरी है। पोल में NDA को 48 फीसदी महागठबंधन को 37 फीसदी तथा अन्य के खाते में 15 फीसदी वोट जाते दिख रहे हैं। NDA को 147-167 तथा महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है।


    जेवीसी Bihar Exit Poll 2025 : एनडीए को बंपर बढ़त

    जेवीसी के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बंपर बहुमत मिलती नजर आ रही है। पोल के अनुसार, एनडीए को 135-150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 88-103 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, अन्य के खाते में 3-6 सीटें जाने का अनुमान है।

    पीपल्स इंसाइट Exit Poll Result 2025 : एनडीए सरकार

    पीपल्स इंसाइट का भी एग्जिट पोल आ गया है। एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जन सुराज को 0-2 सीटें तथा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है।

    Bihar Exit Poll 2025- अंतिम चरण के बाद ही क्यों जारी होते हैं एग्जिट पोल?

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(ए) के तहत, चुनाव के दौरान किसी भी चरण की वोटिंग खत्म होने से पहले एग्जिट पोल या सर्वे जारी करने पर रोक है। इस कानून के अनुसार, अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल के नतीजे सार्वजनिक किए जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

