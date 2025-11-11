Bihar Exit Poll 2025 Result: पांच एग्जिट पोल में फिर से NDA सरकार, देखें आंकड़े

डिजिटल डेस्क। बिहार का चुनावी शोर अपने अंतिम चरण पर है। लोगों ने सभी 243 सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। EVM और VVPAT सील हो गए है। ऐसे में लोगों की नजर अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। ऐसे में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025) आने शुरू हो चुके है। अब तक के तीन एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया है।

पीपुल पल्स का Exit Poll: NDA को बढ़त NDA : 133-159

महागठबंधन : 75-101

अन्य : 2-13 पोलस्ट्रेट का Exit Poll : पोल में एनडीए सरकार NDA : 133-148

महागठबंधन : 100-108

अन्य : 3-5 MATRIZE-आईएएनएस : NDA को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान जी हां, सबसे पहले MATRIZE-आईएएनएस का एग्जिट पोल सामने आए है जिसमें एनडीएके लिए खुशखबरी है। पोल में NDA को 48 फीसदी महागठबंधन को 37 फीसदी तथा अन्य के खाते में 15 फीसदी वोट जाते दिख रहे हैं। NDA को 147-167 तथा महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है।