    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 08:00:18 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 08:02:26 AM (IST)
    Bihar Election 2025: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लोगों से मांगी माफी, कहा "मैं माफी मांगती हूं कि...." , पढ़ें पूरी खबर

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान आज जारी है, इसी बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी और करकट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह का ने अपना बयान दिया है। एनआई के साथ बातचीत में ज्योति सिंह जनता से भावुक अपील करते हुए नजर आ रही हैं।


    उन्होंने कहा, “मैं जनता से माफी मांगती हूं कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूं कि मुझे सेवा करने का अवसर दें।” ज्योति सिंह ने आगे कहा कि जनता का समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार उन्हें जीत दिलानी है। उन्होंने कहा, “मुझे जनता का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि करकट की जनता मुझे विजयी बनाएगी।”

