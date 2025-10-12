BJP Candidate List: कुछ विधायकों के कट जाएंगे टिकट, Bihar Chunav में युवा और नए चेहरों को मिलेगा बड़ा मौका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों की सूची (Bihar Chunav BJP Candidate List 2025) लगभग तैयार कर ली है और अब बस दिल्ली में अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक, रविवार शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में सूची पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दिल्ली में दो दिनों तक चली बैठकें पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में बीते दो दिनों से बिहार चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही थीं। अब सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति के बीच उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन चुकी है। भाजपा नेतृत्व की स्वीकृति के बाद यह सूची आधिकारिक रूप से इंटरनेट मीडिया पर जारी की जाएगी।