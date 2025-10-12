मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    BJP Candidate List: कुछ विधायकों के कट जाएंगे टिकट, Bihar Chunav में युवा और नए चेहरों को मिलेगा बड़ा मौका

    BJP Candidate List For Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार कर ली है। अब दिल्ली में होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुहर लगनी बाकी है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की दो दिनों की बैठकों के बाद उम्मीदवारों पर सहमति बन चुकी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 03:16:29 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 03:43:27 PM (IST)
    BJP Candidate List: कुछ विधायकों के कट जाएंगे टिकट, Bihar Chunav में युवा और नए चेहरों को मिलेगा बड़ा मौका
    BJP Candidate List: बिहार में युवा चेहरों को मौका देगी भाजपा (File Photo)

    HighLights

    1. बिहार BJP प्रत्याशी सूची पर अंतिम फैसला
    2. जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली बैठक आज
    3. राजग में सीट बंटवारे पर सहमति बनी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों की सूची (Bihar Chunav BJP Candidate List 2025) लगभग तैयार कर ली है और अब बस दिल्ली में अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक, रविवार शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में सूची पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है।

    इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

    दिल्ली में दो दिनों तक चली बैठकें

    पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में बीते दो दिनों से बिहार चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही थीं। अब सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति के बीच उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन चुकी है। भाजपा नेतृत्व की स्वीकृति के बाद यह सूची आधिकारिक रूप से इंटरनेट मीडिया पर जारी की जाएगी।


    वहीं, NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों के बंटवारे पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। राजग के सभी घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। संभव है कि सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा रविवार रात या सोमवार सुबह तक हो जाए।

    युवा और नए चेहरों पर भाजपा का फोकस

    भाजपा इस बार युवा और नए चेहरों को अवसर देने के मूड में है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जनता अब नए नेतृत्व की ओर देख रही है। इसलिए, कई मौजूदा विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन, स्थानीय समीकरण और जीत की संभावना को प्राथमिकता दी जा रही है।

    प्रदेश स्तर पर भाजपा संगठन ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों का पैनल दिल्ली भेज दिया था। वहीं, कुछ नामों पर अभी भी अंतिम विचार चल रहा है, खासकर उन सीटों पर जहां गठबंधन के अंदर खींचतान बनी हुई है।

    प्रत्याशियों को मिले नामांकन की तैयारी के निर्देश

    दिल्ली से लौटे भाजपा नेताओं के अनुसार, पार्टी ने कुछ संभावित उम्मीदवारों को पहले ही नामांकन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। भाजपा प्रदेश संगठन बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि टिकट घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवार मैदान में सक्रिय हो जाएं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: AIMIM ने पहली लिस्ट की जारी, औवेसी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ बिगाड़ेंगे महागठबंधन का गेम

    NDA में तालमेल की स्थिति स्पष्ट

    राजग के अन्य घटक दलों- जदयू, एलजेपी(राम विलास) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के साथ सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के अनुसार, गठबंधन को मजबूत बनाए रखते हुए हर क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता सोमवार सुबह तक पटना लौट सकते हैं। इसके बाद प्रदेश स्तर पर प्रत्याशियों की घोषणा और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: आज हो सकता है महागठबंधन में सीटों का फैसला, दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और लालू यादव

    बिहार भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, और दिल्ली में मुहर लगने के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी और तेज़ होने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.