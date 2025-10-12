Bihar Election 2025: आज हो सकता है महागठबंधन में सीटों का फैसला, दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और लालू यादव

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में विधानसभा चुनाव का रण बिगुल तो बज चुका है, लेकिन मैदान में किसके कितने सिपाही उतरेंगे, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन और एनडीएन दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसी संभावना है कि एनडीए की ओर से रविवार को सीटों के बंटवारे पर सहमति के साथ जानकारी सामने आ सकती है। वहीं महागठबंधन की ओर से भी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आयी है।

हालांकि अभी तक राजद-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी सीट और उपमुख्यमंत्री पद जैसी मांग कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में भी सीटों का मसला आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में इस तरह के सभी विवादों का समाधान निकालने पर चर्चा होने की संभावना है।