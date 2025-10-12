मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: आज हो सकता है महागठबंधन में सीटों का फैसला, दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और लालू यादव

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब तक महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज फैसला हो सकता है। इसके लिए दिल्ली में गठबंधन की सभी पार्टियों की बैठक आयोजित है। संभावना है कि रविवार शाम तक सीटों का फॉर्मूला सामने आ जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 01:01:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 01:11:30 PM (IST)
    Bihar Election 2025: आज हो सकता है महागठबंधन में सीटों का फैसला, दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और लालू यादव
    जल्द हो सकता है महागठबंधन के सीटों का फैसला

    HighLights

    1. राजद और कांग्रेस में सीटों को लेकर ठनी
    2. वीआईपी के मुकेश सहनी मांग रहे 15 सीट
    3. लेफ्ट की पार्टियों 35 सीटों पर सहमत हुई

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में विधानसभा चुनाव का रण बिगुल तो बज चुका है, लेकिन मैदान में किसके कितने सिपाही उतरेंगे, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन और एनडीएन दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसी संभावना है कि एनडीए की ओर से रविवार को सीटों के बंटवारे पर सहमति के साथ जानकारी सामने आ सकती है। वहीं महागठबंधन की ओर से भी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आयी है।

    हालांकि अभी तक राजद-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी सीट और उपमुख्यमंत्री पद जैसी मांग कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में भी सीटों का मसला आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में इस तरह के सभी विवादों का समाधान निकालने पर चर्चा होने की संभावना है।


    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, पूर्व सांसद ने थामा RJD का दामन

    राजद और कांग्रेस में इस बात पर ठनी

    बता दें कि महागठबंधन में सीटों को लेकर जो मुख्य समस्या है, वह कांग्रेस और आरजेडी के बीच है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 70 सीटों की मांग की जा रही है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से अधिक है। वहीं आरजेडी काग्रेस को 50 से 55 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है।

    इसे लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने-अपने तर्क हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव के बाद से उसकी स्थिति मजबूत हुई है, वहीं राजत के नेताओं की कहना है कि गठबंधन की वह मुख्य पार्टी है, सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। सीटों का बंटवारा भी उसी अनुसार होना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: AIMIM ने पहली लिस्ट की जारी, औवेसी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ बिगाड़ेंगे महागठबंधन का गेम

    मुकेश सहनी मांग रहे 15 सीटें

    वहीं कांग्रेस और राजद में चल रहे खींचतान के बीच विकासशील इंसान पार्टी VIP के मुखिया मुकेश सहनी कम से कम 15 सीटों की मांग को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री का पद भी मांग रहे हैं। वहीं गठबंधन में वाम दलों के साथ 35 सीटों पर सहमति बन चुकी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.