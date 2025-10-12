मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: RJD को बड़ा झटका, 2 बार के विधायक रहे इस नेता ने छोड़ी पार्टी, तेजस्वी यादव को लेकर कही बड़ी बात

    बिहार विधानसभा 2025 चुनाव से पहले राजद को एक बड़ा झटका लगा है। नवादा से दो बार के विधायक रहे प्रकाश वीर ने पार्टी और विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि प्रकाश वीर जदयू ज्वाइन कर सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 03:02:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 03:09:23 PM (IST)
    Bihar Election 2025: RJD को बड़ा झटका, 2 बार के विधायक रहे इस नेता ने छोड़ी पार्टी, तेजस्वी यादव को लेकर कही बड़ी बात
    नावादा विधायक प्रकाश वीर ने छोड़ी पार्टी

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठा पटक का दौर जारी है। इसी बीच राजद को एक बड़ा झटका लगा है। नवादा से दो बार के विधायक रहे प्रकाश वीर ने राजद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने तेजस्वी यादव से मनमुटाव को बताया है।

    नवादा विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा देने को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान उन्हें नहीं बुलाया था, जिस बात का उन्हें बुरा लगा था। इसके बाद से ही प्रकाश वीर ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। प्रकाश वीर के इसकी जानकारी ट्वीट कर दी।


    विधायक के पद से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी नेता ने कहा, "मैंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है। वह (आरजेडी नेता तेजस्वी यादव) एक बार नवादा में यात्रा के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, इसलिए हम नहीं गए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, 'तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाओ', इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अब आरजेडी में वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है।"

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics Web Series: समझना है बिहार की राजनीति तो भूलकर भी मिस न करें ये सीरीज

    बता दें कि प्रकाश वीर के अब जेडीयू में जाने की संभावना जतायी जा रही है। हालांकि इसे लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला क्षेत्र की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के लिए कुछ भी करेंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: आज हो सकता है महागठबंधन में सीटों का फैसला, दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और लालू यादव

    वहीं शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस वार्ता के दौरान कहा भी था राजद में जल्द की भगदड़ मचने वाली है। जिसके हाज 2 बार के विधायक रादज के पुराने नेता रहे प्रकाश वीर के पार्टी छोड़ने से दिलीप जायसवाल की बात सच होती नजर आ रही है। वहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में ऐसी और कोई घटना हो सकती है क्या।

