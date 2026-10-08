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नाना पाटेकर ने रात 2.30 बजे दोस्‍त को भेजा था आखिरी मैसेज, दोस्‍त ने सुबह 4 बजे देखा तो अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा

दोस्त ने सुबह करीब 4 बजे मैसेज देखा और पाटेकर के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा, जो एक केयरटेकर के साथ रह रहे थे। पाटेकर अपने घर पर बेहोश पाए गए, जिसके बाद अ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 11:43:37 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 11:59:02 AM (IST)
नाना पाटेकर ने रात 2.30 बजे दोस्‍त को भेजा था आखिरी मैसेज, दोस्‍त ने सुबह 4 बजे देखा तो अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा
मणिपाल हॉस्पिटल के डॉ. शेखर साल्कर नाना के आखिरी पलों के बारे में बताया।

HighLights

  1. नाना पाटेकर ने गुरुवार आधी रात 2.30 बजे एक दोस्त को मैसेज किया था।
  2. गोवा में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आने से कुछ देर पहले ही किया था।
  3. दोस्त ने करीब 4 बजे मैसेज देखा और पाटेकर के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नाना पाटेकर का गोवा में आज तड़के निधन हो गया है। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक नाना पाटेकर ने गुरुवार आधी रात करीब 2.30 बजे एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह मैसेज उन्‍होंने गोवा में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आने से कुछ देर पहले ही किया था।

मणिपाल हॉस्पिटल के डॉ. शेखर साल्कर के मुताबिक, पाटेकर के दोस्त ने सुबह करीब 4 बजे मैसेज देखा और तुरंत पणजी के पास डोना पाउला में एक्टर के अपार्टमेंट पहुंचे। साल्कर ने कहा कि दोस्त ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मैसेज और उसे देखने के बाद जो हुआ उसके बारे में बताया था। पाटेकर अपार्टमेंट में एक केयरटेकर के साथ रह रहे थे।


डॉ. साल्कर ने कहा, "दोस्त ने सुबह करीब 4 बजे मैसेज देखा और पाटेकर के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा, जो एक केयरटेकर के साथ रह रहे थे। पाटेकर अपने घर पर बेहोश पाए गए, जिसके बाद अपार्टमेंट में मेडिकल मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। साल्कर के मुताबिक, केयरटेकर सुबह करीब 4.18 या 4.20 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से, पाटेकर के पास के घर पर एक एम्बुलेंस भेजी गई।

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पाटेकर बेहोश पाए गए, घर पर CPR शुरू किया गया

साल्कर ने कहा कि जब तक मेडिकल टीम अपार्टमेंट पहुंची, पाटेकर पहले ही जमीन पर थे और बेहोश थे और लगभग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मेडिकल टीम ने तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू किया और एक्टर को हॉस्पिटल ले गए, जबकि रिससिटेशन की कोशिशें जारी रहीं।

साल्कर ने कहा, "इलाज एम्बुलेंस में ही शुरू हो गया।" डॉक्टर के मुताबिक, पाटेकर का घर हॉस्पिटल से करीब पांच मिनट की दूरी पर था, और एक्टर को करीब 10 मिनट में मेडिकल फैसिलिटी में लाया गया।

हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश जारी रखी। सालकर ने कहा कि करीब 45 मिनट तक CPR दिया गया, लेकिन एक्टर को होश में नहीं लाया जा सका।

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