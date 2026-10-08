एंटरटेनमेंट डेस्क। नाना पाटेकर का गोवा में आज तड़के निधन हो गया है। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक नाना पाटेकर ने गुरुवार आधी रात करीब 2.30 बजे एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह मैसेज उन्होंने गोवा में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आने से कुछ देर पहले ही किया था।
मणिपाल हॉस्पिटल के डॉ. शेखर साल्कर के मुताबिक, पाटेकर के दोस्त ने सुबह करीब 4 बजे मैसेज देखा और तुरंत पणजी के पास डोना पाउला में एक्टर के अपार्टमेंट पहुंचे। साल्कर ने कहा कि दोस्त ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मैसेज और उसे देखने के बाद जो हुआ उसके बारे में बताया था। पाटेकर अपार्टमेंट में एक केयरटेकर के साथ रह रहे थे।
डॉ. साल्कर ने कहा, "दोस्त ने सुबह करीब 4 बजे मैसेज देखा और पाटेकर के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा, जो एक केयरटेकर के साथ रह रहे थे। पाटेकर अपने घर पर बेहोश पाए गए, जिसके बाद अपार्टमेंट में मेडिकल मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। साल्कर के मुताबिक, केयरटेकर सुबह करीब 4.18 या 4.20 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से, पाटेकर के पास के घर पर एक एम्बुलेंस भेजी गई।
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#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."
— ANI (@ANI) October 8, 2026
साल्कर ने कहा कि जब तक मेडिकल टीम अपार्टमेंट पहुंची, पाटेकर पहले ही जमीन पर थे और बेहोश थे और लगभग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मेडिकल टीम ने तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू किया और एक्टर को हॉस्पिटल ले गए, जबकि रिससिटेशन की कोशिशें जारी रहीं।
साल्कर ने कहा, "इलाज एम्बुलेंस में ही शुरू हो गया।" डॉक्टर के मुताबिक, पाटेकर का घर हॉस्पिटल से करीब पांच मिनट की दूरी पर था, और एक्टर को करीब 10 मिनट में मेडिकल फैसिलिटी में लाया गया।
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश जारी रखी। सालकर ने कहा कि करीब 45 मिनट तक CPR दिया गया, लेकिन एक्टर को होश में नहीं लाया जा सका।
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