रंछोड़दास बन फिर आ रहे हैं आमिर खान! राजकुमार हिरानी ने '3 Idiots' सीक्वल की तैयारी की तेज, कब आएगी मूवी?

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा की क्लासिक कल्ट फिल्मों में गिनी जाने वाली '3 इडियट्स' (3 Idiots) को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए 16 साल बीत चुके हैं। तीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जीवन पर आधारित इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। अब 16 साल बाद, फिल्म के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है - 'थ्री इडियट्स' के सीक्वल (3 Idiots Sequel) की तैयारियां जोरों पर हैं।

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार हिरानी ने 'थ्री इडियट्स 2' की स्क्रिप्ट को लॉक कर लिया है और पूरी टीम इसे लेकर बहुत उत्साहित है। बताया जा रहा है कि सीक्वल भी पहले पार्ट की तरह ही फनी, इमोशनल और मीनिंगफुल होने वाला है।

निर्देशक राजकुमार हिरानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर रंछोड़दास (आमिर खान), राजू (शरमन जोशी) और फरहान (आर माधवन) की तिकड़ी को वापस लाने की तैयारी में हैं।

सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां 2009 की फिल्म का क्लाइमेक्स छूटा था। कहानी की शुरुआत रैंचो, फरहान और राजू के अलग-अलग रास्ते जाने के लगभग 15 साल बाद होगी।

स्टार कास्ट और शूटिंग का शेड्यूल

राजकुमार हिरानी काफी समय से इस सीक्वल पर काम कर रहे थे। बीच में वह दादा साहेब फाल्के की बायोपिक (Dada Saheb Phalke Biopic) पर काम करने लगे थे, लेकिन अब बायोपिक फिलहाल होल्ड पर है, जिसके बाद उन्होंने फिर से सीक्वल पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

कहा जा रहा है कि सीक्वल में आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर खान मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म अगले साल यानी 2026 के दूसरे हाफ में फ्लोर पर आ सकती है। हालांकि, मेकर्स या स्टार्स की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन स्क्रिप्ट लॉक होने की खबर ने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।