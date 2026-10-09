आमिर खान प्रोडक्शंस ने की 'Once Upon a Mic' की शुरुआत, कहा-ये वो महफिल, जहां कहानियां उड़ान भरेंगी

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। आमिर खान प्रोडक्शंस जिसे इंडियन सिनेमा में बड़े बदलाव लाने से लेकर इंसानी कहानियों को दुनिया के सामने लाने के लिए जाना जाता है। वह अब सिल्वर स्क्रीन से आगे बढ़ते हुए असली लोगो को एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है, जहां वह अपने सफर को सभी के साथ साझा करेंगे। प्रोडक्शन हाउस के इस नए प्लेटफॉर्म का नाम वंस अपॉन अ माइक है। पूरी तरह से नए ओपन माइक एक्सपीरियंस को 'कोम्यून' के साथ मिलकर 'आमिर खान टॉकीज़' के तले लॉन्च किया गया है।

दशकों से आमिर खान प्रोडक्शंस को प्लेटफॉर्म के रूप में बेहतरीन आर्टिस्टिक टैलेंट्स, कमाल की स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक टैलेंट्स के साथ खड़ा होते हुए देखा गया है। ऐसे में अब वंस अपॉन अ माइक के साथ प्रोडक्शन हाउस ने लोगो को असली आवाजों को बढ़ावा देने के अपने विजन के दायरे को और बड़ा किया है। इस तरह से वे देश के कोने -कोने से कविता, रैप, स्पोकन वर्ड, स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव सोच को एक सही प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं।