Akshay Kumar Birthday: 58 साल के हुए अक्षय कुमार, फैंस के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट - कहा 'मैं आपके बिना...'

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने आज अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 9 सितंबर 2025 को बर्थडे के खास मौके पर एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने करियर और जिंदगी की झलक दिखाते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस इमोशनल भी हो गए और ढेर सारा प्यार भी लुटाया।

34 साल, 150 से ज्यादा फिल्में और अनगिनत यादें

1987 में फिल्म आज से छोटे रोल से शुरुआत करने वाले अक्षय कुमार आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। शेफ से लेकर सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है।

34 साल में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्में की हैं और दर्शकों को 'मोहरा, वक्त हमारा है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, भूल भुलैया' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।

अक्षय कुमार का इमोशनल पोस्ट

अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर पुरानी फिल्मों से लेकर लेटेस्ट फोटो का एक कोलाज शेयर करते हुए लिखा - '58 साल की मेहनत, इंडस्ट्री में 34 साल और 150 से ज्यादा फिल्में… इस सफर में जिन्होंने मेरा साथ दिया, यकीन किया, मेरी फिल्में देखीं, मुझे साइन किया, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया - यह सफर उतना ही आपका है जितना मेरा। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरा बर्थडे उन सभी को डेडिकेट है, जो अब भी मुझ पर यकीन करते हैं। जय महाकाल।'