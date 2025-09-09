मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Akshay Kumar Birthday: 58 साल के हुए अक्षय कुमार, फैंस के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट - कहा 'मैं आपके बिना...'

    बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने आज अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने करियर और जिंदगी की झलक दिखाते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस इमोशनल भी हो गए और ढेर सारा प्यार भी लुटाया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 12:17:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 12:25:02 PM (IST)
    Akshay Kumar Birthday: 58 साल के हुए अक्षय कुमार, फैंस के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट - कहा 'मैं आपके बिना...'
    Actor Akshay Kumar

    HighLights

    1. 58 साल के हुए Actor Akshay Kumar
    2. 34 साल, 150 से ज्यादा फिल्में, अनगिनत यादें।
    3. अक्षय कुमार का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने आज अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 9 सितंबर 2025 को बर्थडे के खास मौके पर एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने करियर और जिंदगी की झलक दिखाते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस इमोशनल भी हो गए और ढेर सारा प्यार भी लुटाया।

    34 साल, 150 से ज्यादा फिल्में और अनगिनत यादें

    1987 में फिल्म आज से छोटे रोल से शुरुआत करने वाले अक्षय कुमार आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। शेफ से लेकर सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है।

    34 साल में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्में की हैं और दर्शकों को 'मोहरा, वक्त हमारा है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, भूल भुलैया' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।

    अक्षय कुमार का इमोशनल पोस्ट

    naidunia_image

    अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर पुरानी फिल्मों से लेकर लेटेस्ट फोटो का एक कोलाज शेयर करते हुए लिखा - '58 साल की मेहनत, इंडस्ट्री में 34 साल और 150 से ज्यादा फिल्में… इस सफर में जिन्होंने मेरा साथ दिया, यकीन किया, मेरी फिल्में देखीं, मुझे साइन किया, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया - यह सफर उतना ही आपका है जितना मेरा। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरा बर्थडे उन सभी को डेडिकेट है, जो अब भी मुझ पर यकीन करते हैं। जय महाकाल।'

    यह भी पढ़ें- जब कैंसर से जूझे थे Sanjay Dutt, इलाज के लिए नहीं मिला था वीजा; तब मसीहा बना ये डायरेक्टर

    फैंस की शुभकामनाएं

    • अक्षय कुमार की इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार बरसाया। एक यूजर ने लिखा - 'आप मेरे गुरु हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं गुरुजी।'

    • वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया - 'हैप्पी बर्थडे अक्षय सर, आप बॉलीवुड के मेगास्टार हैं।'

    वर्कफ्रंट

    अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म हाउसफुल 5 के बाद 19 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आने वाले हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.