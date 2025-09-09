जब कैंसर से जूझे थे Sanjay Dutt, इलाज के लिए नहीं मिला था वीजा; तब मसीहा बना ये डायरेक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त (actor sanjay dutt) ने लॉकडाउन के दौरान अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी थी। साल 2020 में उन्हें लंग्स कैंसर (फेफड़ों का कैंसर) का पता चला। शुरुआत में वे इस खबर को स्वीकार ही नहीं कर पाए।
इलाज के लिए अमेरिका जाने का प्लान बनाया, लेकिन अमेरिकी वीजा रिजेक्ट हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में उनके परिवार के साथ-साथ फिल्ममेकर राकेश रोशन (film director rakesh roshan) ने उनका बड़ा सहारा बनकर मदद की।
आमतौर पर बड़े सेलेब्स कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका का रुख करते हैं, लेकिन वीजा न मिलने के कारण संजय दत्त को दुबई में इलाज करवाना पड़ा। इस दौरान राकेश रोशन, जो खुद 2018 में गले के कैंसर से उबर चुके हैं, उन्होंने दत्त के लिए डॉक्टर तलाशने और सही ट्रीटमेंट गाइड करने में मदद की।
हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत में संजय दत्त ने याद किया कि लॉकडाउन के दिनों में जब वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए तो उनकी सांसें तेजी से फूलने लगीं। नहाने के बाद भी स्थिति वैसी ही रही।
डॉक्टर से संपर्क करने पर पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। एक्स-रे कराने पर उम्मीद थी कि यह टीबी होगा, लेकिन जांच में यह कैंसर निकला।
संजय दत्त ने बताया कि कीमोथेरेपी के कठिन दौर से गुजरने के बावजूद उन्होंने खुद को एक्टिव रखा। हर सेशन के बाद वह साइकिल चलाते और बैडमिंटन खेलते थे। उन्होंने कहा, 'कीमो के बाद भी मैं खुद को रोकता नहीं था। दुबई में इलाज करवाने के बाद बैडमिंटन कोर्ट जाता और दो-तीन घंटे खेलता था।'
परिवार के सहयोग और राकेश रोशन के गाइडेंस से इलाज करवाने के बाद अक्टूबर 2020 में संजय दत्त ने खुद को कैंसर मुक्त घोषित किया। उन्होंने इस जीत का श्रेय अपनी हिम्मत और पेशेंस को दिया।
संजय दत्त हाल ही में ‘बागी 4’ में विलेन के किरदार में नज़र आए। फिल्म में टाइगर श्रॉफ लीड रोल में हैं और उनके साथ हरनाज संधू व सोनम बाजवा भी अहम किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है।