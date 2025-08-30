Alia Bhatt फिट रहने के लिए करती हैं ये 2 वर्कआउट, आप भी जरूर करें ट्राई
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Actress Alia Bhatt) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती और फिटनेस के लिए भी चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली आलिया अक्सर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘संडे फन डे- आस्क मी एनीथिंग सेशन’ रखा, जहां फैंस ने उनसे फिटनेस से जुड़े कई सवाल पूछे।
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली आलिया अक्सर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘संडे फन डे- आस्क मी एनीथिंग सेशन’ रखा, जहां फैंस ने उनसे फिटनेस से जुड़े कई सवाल पूछे।
एक फैन ने आलिया से उनके वर्कआउट रूटीन के बारे में पूछा। जवाब में आलिया ने बताया कि 'मैं हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करती हूं, जब तक कि मैं ट्रेवलिंग या बीमार न रहूं। हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूं और बाकी दिनों में कार्डियो के साथ योग या पिलेट्स। मैं एक्सरसाइज में बदलाव करती रहती हूं ताकि शरीर एक ही रूटीन का आदी न हो जाए।'
आइए जानते हैं इन वर्कआउट्स के फायदे-
1. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फायदे (Benefits of Strength Training in Hindi)
- हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है
- वजन कम करने और फैट बर्न करने में मददगार
- हार्ट को हेल्दी रखता है
- ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है
- डायबिटीज को रोकने और कंट्रोल करने में सहायक
- पीरियड्स को रेगुलर करने और दर्द कम करने में फायदेमंद
- आर्थराइटिस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार
2. कार्डियो एक्सरसाइज के फायदे (Benefits of Cardio Exercises in Hindi)
- दिल, फेफड़ों और ब्लड वेसल्स की सेहत को बेहतर बनाता है
- कैलोरी बर्न कर वजन घटाने में सहायक
- तनाव और चिंता कम करता है
- नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है
- इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है
- डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है