Alia Bhatt फिट रहने के लिए करती हैं ये 2 वर्कआउट, आप भी जरूर करें ट्राई

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Actress Alia Bhatt) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती और फिटनेस के लिए भी चर्चा में रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली आलिया अक्सर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘संडे फन डे- आस्क मी एनीथिंग सेशन’ रखा, जहां फैंस ने उनसे फिटनेस से जुड़े कई सवाल पूछे।

एक फैन ने आलिया से उनके वर्कआउट रूटीन के बारे में पूछा। जवाब में आलिया ने बताया कि 'मैं हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करती हूं, जब तक कि मैं ट्रेवलिंग या बीमार न रहूं। हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूं और बाकी दिनों में कार्डियो के साथ योग या पिलेट्स। मैं एक्सरसाइज में बदलाव करती रहती हूं ताकि शरीर एक ही रूटीन का आदी न हो जाए।'