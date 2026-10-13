एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्‍ट्रेस नुसरत भरुचा ने एक और हेल्थ अपडेट शेयर किया है। सोमवार, 12 अक्टूबर को, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने हॉस्पिटल बेड से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें फैंस को बाली में हुए एक्सीडेंट के बाद अपनी रिकवरी की एक झलक दिखाई।

वीडियो में नुसरत बेड पर आराम करती हुई दिख रही हैं, उनके चारों ओर हॉस्पिटल स्टाफ है जो उन्हें खाना खिला रहे हैं। वह दिलवाले का शाहरुख खान-काजोल का गाना "गेरुआ" बजते हुए एन्जॉय कर रही हैं। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "और बस ऐसे ही, शाहरुख खान और काजोल मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। चीजें बेहतर होती जाती हैं.... धीरे-धीरे... वे हमेशा होती हैं। धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं, कभी न खत्म होने वाले सपने देख रही हैं..."