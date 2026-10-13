एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने एक और हेल्थ अपडेट शेयर किया है। सोमवार, 12 अक्टूबर को, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने हॉस्पिटल बेड से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें फैंस को बाली में हुए एक्सीडेंट के बाद अपनी रिकवरी की एक झलक दिखाई।
वीडियो में नुसरत बेड पर आराम करती हुई दिख रही हैं, उनके चारों ओर हॉस्पिटल स्टाफ है जो उन्हें खाना खिला रहे हैं। वह दिलवाले का शाहरुख खान-काजोल का गाना "गेरुआ" बजते हुए एन्जॉय कर रही हैं। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "और बस ऐसे ही, शाहरुख खान और काजोल मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। चीजें बेहतर होती जाती हैं.... धीरे-धीरे... वे हमेशा होती हैं। धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं, कभी न खत्म होने वाले सपने देख रही हैं..."
यह पोस्ट 10 अक्टूबर को उनके पहले अपडेट के बाद आया है, जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी जिसमें एक खाली रिक्लाइनिंग व्हीलचेयर थी जो सनसेट की ओर देख रही थी, जिसका कैप्शन था, "हमेशा से सनसेट का पीछा कर रही थी, और बस ऐसे ही.. मेरा नज़रिया बदल गया। लेकिन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।"
नुसरत को अक्टूबर 2026 की शुरुआत में बाली, इंडोनेशिया में काम के साथ छुट्टियों पर जाते समय एक एक्सीडेंट में स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें एक लोकल मेडिकल फैसिलिटी में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, कड़ी निगरानी में रखा गया, और करेक्टिव स्पाइनल सर्जरी कराने की सलाह दी गई।
Video: स्पाइन फ्रैक्चर के बाद नुसरत भरुचा स्ट्रेचर पर मुंबई वापस आईं, बाली में हुआ था एक्सीडेंट
खबर आने के तुरंत बाद उनकी टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें लिखा था, "नुसरत भरुचा, जो काम के साथ-साथ छुट्टियों पर बाली गई थीं, उनका एक बुरा एक्सीडेंट हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया।" टीम ने आगे कहा कि उनके शूटिंग शेड्यूल और पब्लिक कमिटमेंट्स रोक दिए गए हैं और फैंस और मीडिया से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है।
उन्हें 2 अक्टूबर को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया था। एयरपोर्ट के विज़ुअल्स में उन्हें मेडिकल सुपरविज़न में स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाया गया था, उनके साथ उनके करीबी लोग भी थे, ताकि वह अपने होम सिटी में इलाज और रिहैबिलिटेशन करवा सकें।
उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह डिटेल नहीं दी है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, उन्होंने इसे सिर्फ़ एक "बुरी एक्सीडेंट" बताया है। सोशल मीडिया पर वजह के बारे में लगाए जा रहे अंदाज़ों की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स ने यह भी साफ़ किया है कि उनके चलने-फिरने पर हमेशा के लिए असर पड़ने के ऑनलाइन दावे बेबुनियाद थे और उनकी मेडिकल टीम ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया था।
बाली में हादसे के बाद नुसरत भरूचा को स्पाइनल फ्रैक्चर, जानिए रीढ़ की चोट के 6 ऐसे लंबे असर जो उड़ा देंगे आपके होश