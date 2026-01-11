जय भानुशाली से तलाक के बाद Salman Khan के इस खास दोस्त संग दिखीं Mahhi Vij , एक्ट्रेस ने बताया 'दिल का रिश्ता'

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित एक्स कपल Mahhi Vij और Jay Bhanushali ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है। करीब छह दिन पहले जय ने सार्वजनिक रूप से यह जानकारी दी कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। तलाक की खबर सामने आने के बाद अब माही विज का नाम नदीम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन्हें वह अपना सबसे करीबी दोस्त और परिवार का हिस्सा बता चुकी हैं।

माही विज ने हाल ही में नदीम के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने लिखा कि नदीम उनकी जिंदगी में संयोग से नहीं, बल्कि दिल से चुना हुआ रिश्ता हैं। माही ने उन्हें अपना सुकून, ताकत और घर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही दोनों के बीच मतभेद हों, लेकिन अंत में उनकी चुप्पी एक-दूसरे पर ही आकर खत्म होती है। माही के मुताबिक, दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी है कि उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। पोस्ट के अंत में उन्होंने नदीम के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया।