जय भानुशाली से तलाक के बाद Salman Khan के इस खास दोस्त संग दिखीं Mahhi Vij , एक्ट्रेस ने बताया 'दिल का रिश्ता'

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित एक्स कपल Mahhi Vij और Jay Bhanushali ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है। करीब छह दिन पहले जय ने सार्वजनिक रूप से यह जानकारी दी कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। तलाक की खबर सामने आने के बाद अब माही विज का नाम नदीम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन्हें वह अपना सबसे करीबी दोस्त और परिवार का हिस्सा बता चुकी हैं।
माही विज ने हाल ही में नदीम के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने लिखा कि नदीम उनकी जिंदगी में संयोग से नहीं, बल्कि दिल से चुना हुआ रिश्ता हैं। माही ने उन्हें अपना सुकून, ताकत और घर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही दोनों के बीच मतभेद हों, लेकिन अंत में उनकी चुप्पी एक-दूसरे पर ही आकर खत्म होती है। माही के मुताबिक, दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी है कि उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। पोस्ट के अंत में उन्होंने नदीम के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया।
कौन हैं नदीम कुरैशी?
नदीम का पूरा नाम Nadeem Qureshi है और उनका जुड़ाव टीवी इंडस्ट्री से रहा है। खास बात यह है कि उनका नाम बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan के बेहद करीबी दोस्तों में लिया जाता है। नदीम सलमान खान के टीवी प्रोडक्शन हाउस SK TV के सीईओ रह चुके हैं। इसी बैनर के तहत लोकप्रिय शो The Kapil Sharma Show का निर्माण किया गया था।
सलमान खान से क्या है नदीम का रिश्ता?
सलमान खान ने साल 2023 में नदीम कुरैशी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर उन्हें अपना सबसे करीबी और पुराना दोस्त बताया था। सलमान ने यह भी लिखा था कि नदीम उनके लिए परिवार जैसे हैं और उन्होंने उन्हें ढेरों खुशियों और सफलता की कामना दी थी।
सलमान खान ने 2018 में SK TV की शुरुआत की थी और तब यह ऐलान किया था कि नदीम कुरैशी इस प्रोजेक्ट के मैनेजिंग पार्टनर हैं। एक बार द कपिल शर्मा शो में सलमान ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा था कि नदीम कभी-कभी खराब मूड का बहाना बनाकर मीटिंग्स से बच निकलते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से सलमान ने नदीम को लेकर कोई नया पोस्ट साझा नहीं किया है।
